به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در یکی از صفحات خود در فضای مجازی، نوشت: «در ماه می، سرویس پژوهشی کنگره آمریکا اذعان کرد که نیروهای مسلح ایران ۴۲ فروند از هواپیماهای نظامی آمریکا را از چرخه خارج کرده‌اند. اکنون این رقم به ۸۱ فروند رسیده است. تعداد واقعی به‌مراتب بیشتر است. مدرک؟ سنتکام اجازه نمی‌دهد حتی یک سناتور کنگره از پایگاه‌هایی که مدعی است وضعیتشان کاملاً عادی است، بازدید و آنها را بررسی کند. نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید.»