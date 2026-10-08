حمایت شهردار فرانسه از دانش آموزان معترض ترند شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اوج‌گیری اعتراضات دانش آموزی در فرانسه، اقدام جالب شهردار یکی از شهرهای فرانسه در حمایت از دانش آموزان معترض مورد توجه ویژه رسانه ها قرار گرفته است.

در این رابطه تصاویری از منطقه «سان دونی» در نزدیکی پاریس منتشر شده که «بالی باگایکو» شهردار این منطقه را نشان می‌دهد که در تلاش برای محافظت از دانش‌آموزان معترض، میان آن‌ها و نیروهای پلیس ضدشورش قرار گرفته است.

اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه در پی کاهش بودجه بخش آموزش و گسترش تبعیض و سختگیری در مدارس این کشور، رو به افزایش است.

ادوار ژفری، وزیر آموزش فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد از زمان آغاز اعتراضات در اواسط سپتامبر، ۲۱۵ دانش‌آموز و ۸۸ نفر از کارکنان آموزشی زخمی شده‌اند. همچنین ۷۱۵ نیروی پلیس و ژاندارم نیز در جریان این اعتراضات آسیب دیده‌اند.

در پی این اعتراضات، ۲۴ دبیرستان به دلیل آتش‌سوزی یا خسارت شدید فعلاً امکان بازگشایی ندارند و حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز نمی‌توانند به‌صورت حضوری در کلاس‌ها شرکت کنند. صدها مدرسه دیگر نیز آسیب دیده‌اند و هزینه خسارت‌ها دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو برآورد شده است.

همزمان، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد استفاده پلیس از نارنجک‌های صوتی در جریان اعتراضات دانش‌آموزی به‌طور موقت متوقف می‌شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک نوجوان ۱۵ ساله در جریان اعتراضات دست خود را از دست داد. پلیس فرانسه همچنین ۱۸ تحقیق درباره حوادث و نحوه استفاده از تجهیزات کنترل تجمعات آغاز کرده است.

بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، از ۲۸ سپتامبر تاکنون ۶ هزار و ۵۴۷ نفر در ارتباط با این اعتراضات بازداشت شده‌اند. همچنین روز چهارشنبه کلاس‌های ۴۵۹ مدرسه به‌طور کامل یا جزئی متوقف شد و اتحادیه‌های دانش‌آموزی خواستار ادامه تعطیلی مدارس و برگزاری راهپیمایی‌های جدید در روز پنجشنبه شدند.