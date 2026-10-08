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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

پروازهای العراقیه پس از ماه‌ها توقف برقرار شد؛ روزانه یک پرواز به نجف

پروازهای العراقیه پس از ماه‌ها توقف برقرار شد؛ روزانه یک پرواز به نجف

معاون بهره‌برداری فرودگاه امام (ره)، از برقراری پروازهای شرکت هواپیمایی العراقیه پس از ماه‌ها توقف خبر داد و گفت: نخستین پرواز این شرکت ساعت ۷:۳۰ امروز (۱۶ مهر) از نجف وارد فرودگاه امام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت راه و شهرسازی،جواد صالحی، معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، از ازسرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی العراقیه پس از ماه‌ها توقف خبر داد و گفت: نخستین پرواز این شرکت ساعت ۷:۳۰ روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه از نجف وارد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شد و ساعت ۸:۳۰ نیز تهران را به مقصد نجف ترک کرد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت هواپیمایی العراقیه روزانه یک پرواز در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام خواهد داد و عملیات پذیرش و اعزام مسافران در مسیر تهران ـ نجف و بالعکس برقرار است.

معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به اهمیت ازسرگیری پروازهای این شرکت هواپیمایی ادامه داد: بازگشت پروازهای العراقیه گامی در مسیر احیا و توسعه تدریجی پروازهای خارجی در شهر فرودگاهی است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، شاهد افزایش تعداد پروازها و فعال شدن مسیرهای بین‌المللی بیشتری باشیم.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از حضور شرکت‌های هواپیمایی و توسعه مسیرهای پروازی استقبال می‌کند و افزایش پروازهای خارجی و تنوع‌بخشی به شبکه پروازی از محورهای مهم در حوزه بهره‌برداری این شهر فرودگاهی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6971533
زهره آقاجانی

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