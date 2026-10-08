به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت راه و شهرسازی،جواد صالحی، معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، از ازسرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی العراقیه پس از ماه‌ها توقف خبر داد و گفت: نخستین پرواز این شرکت ساعت ۷:۳۰ روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه از نجف وارد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شد و ساعت ۸:۳۰ نیز تهران را به مقصد نجف ترک کرد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت هواپیمایی العراقیه روزانه یک پرواز در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام خواهد داد و عملیات پذیرش و اعزام مسافران در مسیر تهران ـ نجف و بالعکس برقرار است.

معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به اهمیت ازسرگیری پروازهای این شرکت هواپیمایی ادامه داد: بازگشت پروازهای العراقیه گامی در مسیر احیا و توسعه تدریجی پروازهای خارجی در شهر فرودگاهی است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، شاهد افزایش تعداد پروازها و فعال شدن مسیرهای بین‌المللی بیشتری باشیم.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از حضور شرکت‌های هواپیمایی و توسعه مسیرهای پروازی استقبال می‌کند و افزایش پروازهای خارجی و تنوع‌بخشی به شبکه پروازی از محورهای مهم در حوزه بهره‌برداری این شهر فرودگاهی به شمار می‌رود.