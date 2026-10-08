به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی اظهار کرد: پروژه‌های خدماتی و شهری با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری، بهبود عبور و مرور، ارتقای امکانات رفاهی و ورزشی و ساماندهی فضاهای عمومی در شهر رودهن اجرا شده‌اند.

وی افزود: تعریض پل و احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر رودهن از سمت بومهن با اعتباری بالغ بر ۸۱۰ میلیارد ریال، از مهم‌ترین طرح‌های ترافیکی اجراشده است که می‌تواند در کاهش بار ترافیکی منطقه مؤثر باشد.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران ادامه داد: احداث بلوار امام رضا (ع) نیز با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال شامل جدول‌گذاری، احداث رفیوژ میانی، مسیر پیاده‌روی، فضای سبز، پایه‌های روشنایی و لاین کندرو به پایان رسیده است.

موسوی بیان کرد: در حوزه امکانات تفریحی و ورزشی نیز سالن ورزشی چندمنظوره شهرک کریتون به مساحت ۹۸۰ مترمربع و با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال احداث شده و ساماندهی و بازسازی پارک پرچم نیز با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

وی تصریح کرد: نصب ۵۵۰ پایه چراغ دکوراتیو در معابر شهر رودهن با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، ساماندهی و بهسازی پارک سردار جنگل با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و احداث و تجهیز تصفیه‌خانه کشتارگاه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های اجراشده با استفاده از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده است.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها نمونه‌ای از نقش درآمدهای مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های شهری و بازگشت منابع حاصل از مالیات به شهروندان در قالب خدمات عمومی است.