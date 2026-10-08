پژمانفر: مقاومت مردم خارگ و ایثار کارکنان صنعت نفت ماندگار است

نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در جریان حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جزیره خارگ اظهار کرد: مردم خارگ در سال‌های جنگ تحمیلی با وجود حملات متعدد دشمن، پای کار کشور و انقلاب ایستادند و از جزیره و تأسیسات حیاتی آن دفاع کردند.

وی افزود: کارکنان صنعت نفت و پتروشیمی نیز در شرایط بسیار سخت و با وجود تهدیدهای مستمر، برای استمرار تولید و صادرات نفت و حفظ چرخه اقتصادی کشور تلاش کردند و این ایستادگی و ایثار شایسته توجه و قدردانی است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: حضور در خارگ فرصتی برای بررسی نزدیک مسائل و مشکلات جزیره و شنیدن مطالبات مردم و مجموعه‌های فعال در این منطقه است و تلاش می‌کنیم موضوعات مطرح‌شده را در چارچوب وظایف کمیسیون پیگیری کنیم.

پژمان‌فر با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و شرایط ویژه خارگ گفت: نباید نقش مردم و کارکنان صنعت نفت این جزیره در حفظ منافع و زیرساخت‌های حیاتی کشور در دوران جنگ و پس از آن نادیده گرفته شود و مسائل و مطالبات این منطقه باید با نگاه دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.