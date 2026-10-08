به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز، علیرضا پسندیده، رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح سرای ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی‌محلی در استان البرز اظهار کرد: در سیاست‌های کلان فدراسیون تلاش داریم در کنار اجرای جشنواره‌ها و برنامه‌های مختلف در مناطق روستایی، فضاهایی را نیز برای توسعه ورزش‌های بومی و محلی ایجاد کنیم.

وی افزود: بر همین اساس، ایجاد اکوکمپ‌های روستایی و سراهای ورزش‌های سنتی در دستور کار قرار گرفته تا در کنار هیئت‌های ورزشی و با همکاری ادارات ورزش و جوانان، زمینه توسعه ورزش‌های بومی و محلی فراهم شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی کشور ادامه داد: با همکاری و حمایت مدیریت ورزش استان البرز و هیئت ورزش روستایی و عشایری استان، برای نخستین‌بار در کشور این سرا در استان البرز به‌عنوان پایلوت ملی راه‌اندازی شد.

پسندیده با بیان اینکه افتتاح این مجموعه همزمان با روز ملی روستا و عشایر انجام شده است، گفت: این اتفاق می‌تواند آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه ورزش‌های سنتی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی و عشایری باشد.

وی تأکید کرد: هدف از راه‌اندازی این سرا تنها برگزاری بازی‌ها و ورزش‌های سنتی نیست، بلکه قرار است سبک زندگی روستایی و عشایری نیز در این مجموعه معرفی و احیا شود.

پسندیده افزود: پخت‌وپز سنتی، صنایع دستی، رفتارها و آداب روستایی، پوشش، موسیقی محلی و آیین‌های بومی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در کنار ورزش‌های سنتی در این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه چنین فضاهایی می‌تواند به تقویت فرهنگ و هویت ملی در نقاط مختلف کشور کمک کند و فرصتی برای معرفی فرهنگ، آداب و سبک زندگی اقوام مختلف فراهم آورد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی‌محلی کشور با اشاره به موقعیت البرز در مجاورت پایتخت گفت: این استان ظرفیت مناسبی برای برگزاری و پشتیبانی از رویدادهای ملی دارد و می‌تواند در اجرای برنامه‌ها و جشنواره‌های فدراسیون نقش مؤثری ایفا کند.

زیرساخت ورزش استان برای میزبانی مسابقات ملی توسعه یابد

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به افتتاح سرای ورزش‌های سنتی و بومی‌محلی استان گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی و استفاده از ظرفیت خیرین و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند زمینه میزبانی البرز از مسابقات ملی و تقویت حمایت مالی از هیئت‌های ورزشی را فراهم کند.

حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز نیز در آیین افتتاح سرای ورزش‌های سنتی و بومی‌محلی استان البرز، با قدردانی از دست‌اندرکاران راه‌اندازی این مجموعه اظهار کرد: این سرا دارای ساختمان اداری، سالن جلسات و فضای مناسب برای برگزاری و توسعه بازی‌های بومی و محلی است و برای اجرای ۲۷ بازی محلی در آن برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای راه‌اندازی این مجموعه افزود: هیئت ورزش روستایی و عشایری استان بیش از یک سال با مشکلات مکانی و محدودیت در فضای اداری مواجه بود، اما با وجود اعتبارات محدود، اقدامات قابل توجهی برای ساماندهی این مجموعه انجام شد.

رضایی ادامه داد: با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان، فدراسیون و استفاده از ظرفیت‌های موجود، امروز شاهد افتتاح نخستین سرای متمرکز ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی در یک موقعیت شهری در استان البرز هستیم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان البرز با بیان اینکه این مجموعه می‌تواند به پایگاهی برای توسعه ورزش‌های سنتی تبدیل شود، گفت: امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌های موجود، البرز بتواند میزبان مسابقات ملی در حوزه ورزش‌های بومی و محلی باشد.

وی همچنین خواستار حمایت بیشتر از هیئت‌های ورزشی استان شد و اظهار کرد: یکی از مشکلات حوزه ورزش، محدودیت اعتبارات و پراکندگی منابع مالی است؛ به همین دلیل باید به سمت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، خیرین و بنگاه‌های اقتصادی برای حمایت از ورزش حرکت کنیم.

رضایی پیشنهاد برگزاری نشست‌های اقتصادی با حضور خیرین و بنگاه‌های اقتصادی را مطرح کرد و افزود: با حمایت مسئولان اقتصادی استان می‌توان زمینه جذب خیرین و اسپانسرهای ورزشی را فراهم کرد تا بخشی از مشکلات مالی هیئت‌های ورزشی و ورزشکاران کاهش یابد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه صدور مجوزهای ماده ۲۳ پروژه‌های ورزشی استان گفت: در سال گذشته اقدامات مهمی برای پیشبرد این مجوزها انجام شد و بخش قابل توجهی از فرآیندهای مربوط به مجوزهای مورد نیاز پروژه‌ها از جمله الزامات پدافند غیرعامل و محیط زیست پیگیری شده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت ورزشکاران استان اظهار کرد: البرز ظرفیت بالایی در رشته‌های مختلف ورزشی دارد و باید با توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد منابع مالی پایدار، زمینه حضور پررنگ‌تر ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.

رضایی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی میان هیئت‌های ورزشی و مجموعه مدیریتی استان گفت: با وحدت و همکاری می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای توسعه ورزش البرز استفاده کرد و شرایط بهتری برای ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی استان رقم زد.

نخستین فضای متمرکز بازی‌های بومی و محلی در روستای عشایری

مجید رضاخانی رییس هیئت بازی های بومی و محله ای استان البرز هم در این مراسم از مسئولان برگزاری این طرح، در مراسم افتتاح فضای روباز بازی‌های بومی و محلی اظهار کرد: برای نخستین بار فضایی در روستای عشایری برای انجام متمرکز بازی‌های بومی و محلی در فضای باز ایجاد شده است و امیدواریم افتتاح این مجموعه و برگزاری جشنواره در آن، زمینه‌ساز احیای بازی‌های محلی و ورزش‌های سنتی در استان البرز باشد.

وی با اشاره به مشارکت مجموعه‌های مختلف در اجرای این طرح افزود: این پروژه با برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مرتبط و در مدت حدود یک سال به مرحله بهره‌برداری رسید.

رضاخانی ادامه داد: بخش عمده اعتبارات مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تأمین شده و فدراسیون روستایی و عشایری نیز در حد توان و بضاعت خود در اجرای این طرح مشارکت داشته است.

وی با بیان اینکه افتتاح این مجموعه همزمان با روز ملی روستا و عشایر انجام شده است، گفت: هدف ما این است که این فضا تنها به یک مراسم افتتاحیه محدود نشود، بلکه در آینده محل برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها و برنامه‌های مختلف مرتبط با ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی و محلی باشد.

این مسئول با قدردانی از مدیران و مجموعه‌هایی که در اجرای این طرح مشارکت داشتند، اظهار کرد: اجرای چنین طرح‌هایی نتیجه همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف است و امیدواریم این فضای ایجادشده مورد استقبال روستاییان شریف استان البرز قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های ورزشی و فرهنگی روستاها تأکید کرد و افزود: احیای بازی‌های بومی و محلی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، می‌تواند به حفظ بخشی از فرهنگ و هویت مناطق روستایی و عشایری کمک کند.