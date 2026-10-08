ایلام تنها مرکز استان بدون سیستم هوشمند کنترل ترافیک در کشور است

سرهنگ رحیم سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زیرساخت‌های فعلی، پاسخگوی حجم جمعیت و تعداد وسایل نقلیه در مرکز استان نیست و کمبود پارکینگ‌های عمومی، یکی از گلایه‌های همیشگی مردم محسوب می‌شود؛ این کمبود، موجب توقف‌های دوبل، پارک دوبل و سد معبر شده و در نهایت به ترافیک و راه‌بندان منجر می‌گردد.

وی با بیان اینکه احداث پارکینگ، وظیفه سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه است، تصریح کرد: پلیس به تنهایی نمی‌تواند مشکل ترافیک را حل کند و نیاز است همه دستگاه‌های مرتبط با امر ترافیک، در این زمینه اهتمام داشته باشند تا گره‌گشای امورات مردم شوند.

سرهنگ سلطانی در ادامه با اشاره به وضعیت سرویس مدارس، گفت: در این حوزه علاوه بر کمبود خودرو، بسیاری از سرویس‌های ارائه‌شده استاندارد نیستند و تخلفات متعددی مانند اضافه‌سرنشینی و سوار کردن دانش‌آموزان بیش از ظرفیت دارند؛ این موضوع، امنیت دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازد و باید ساماندهی لازم در این زمینه انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه استفاده زیاد و غیرمعمول از خودروهای شخصی و تک‌سرنشین، یکی از عوامل اصلی ترافیک در مرکز استان است، خاطرنشان کرد: از مسئولان آموزش و پرورش و شهرداری درخواست می‌شود نسبت به هماهنگ‌سازی سرویس‌های مدارس و افزایش تعداد خودروهای استاندارد اقدام کنند تا شاهد کاهش بار ترافیکی و افزایش امنیت دانش‌آموزان باشیم.

سرهنگ سلطانی در پایان با اشاره به اینکه فیبر نوری برای راه‌اندازی سیستم‌های هوشمند در شهر ایلام آماده شده اما منابع مالی برای تهیه و نصب دوربین‌ها تأمین نشده است، گفت: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم و همکاری استانداری، هرچه سریع‌تر شاهد نصب و راه‌اندازی این سیستم‌ها در معابر شهری و ارتقای نظم و امنیت ترافیکی در استان باشیم.