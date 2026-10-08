تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری میهمان کودکان روستایی ایلام شد

فاطمه رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تماشاخانه سیار کانون طی هفته کودک برای بچه‌های مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق روستایی، لحظات شادی را رقم خواهد زد.

وی افزود: این برنامه‌ها به مناسبت هفته ملی کودک و با هدف ایجاد نشاط و شادی در میان کودکان مناطق کم‌برخوردار استان اجرا می‌شود.

رستگار در ادامه به برنامه‌های تماشاخانه اشاره کرد و گفت: نمایش، مسابقه، قصه‌گویی و بازی و سرگرمی از جمله برنامه‌هایی است که برای کودکان در نظر گرفته شده است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام تصریح کرد: تماشاخانه سیار بیشتر به مناطق روستایی سفر خواهد کرد و بچه‌های شهرستان‌های آبدانان، ایلام، سرابله و ملکشاهی طی هفته کودک میزبان این تماشاخانه خواهند بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مهمی در پر کردن اوقات فراغت کودکان و آشنایی آنان با فعالیت‌های فرهنگی و هنری داشته باشد؛ امیدواریم با تداوم این طرح، شاهد شادی و نشاط بیشتر در میان کودکان استان باشیم.