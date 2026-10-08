حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خارگ؛ بررسی مسائل و مطالبات جزیره

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی میدانی مسائل، مشکلات و مطالبات مردم و همچنین موضوعات مرتبط با دستگاه‌ها و مجموعه‌های مستقر در جزیره خارگ، به این جزیره سفر کردند.

وی افزود: حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در خارگ فرصت مناسبی برای طرح مستقیم مسائل و بررسی مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف است و تلاش می‌کنیم موضوعات و مطالبات اصلی جزیره به صورت دقیق و مستند در اختیار اعضای این کمیسیون قرار گیرد.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: در جریان این سفر، مسائل مرتبط با زیرساخت‌ها، خدمات عمومی، توسعه جزیره و موضوعات مورد مطالبه مردم و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسین‌پور با قدردانی از پیگیری‌های جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، گفت: دعوت از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای حضور در خارگ می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر برخی مشکلات و تسریع در پیگیری مطالبات جزیره در سطح ملی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت بخش خارگ آمادگی دارد با ارائه گزارش‌های کارشناسی و مستند، مسائل و مطالبات مردم را با جدیت در مسیر قانونی پیگیری کند تا نتایج این سفر به تصمیمات عملی و قابل اجرا برای بهبود شرایط جزیره منجر شود.