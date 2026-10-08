عارف: برای رسیدن به جایگاه اول علمی منطقه به وقف علمی نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در مراسم افتتاح نخستین مرکز دانشگاهی تشخیص و درمان سرطان کودکان در بیمارستان حکیم، با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این مرکز گفت: بیماری سرطان و آثار آن بر خانواده‌ها را نمی‌توان با هیچ معیاری سنجید. خوشحالیم که این مرکز درمانی در منطقه‌ای افتتاح شده که مردمی عزیز و همیشه همراه دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: خدمات‌رسانی مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان تنها به تهران محدود نمی‌شود، بلکه چنین مراکز تخصصی و درمانی، مرجعی برای ارائه خدمات به بیماران سراسر کشور هستند.

کشور در شرایط جنگی به پشتوانه خیرین و واقفان سرپاست

عارف با تقدیر از آقای مطهری، از خیرینی که در تأسیس این مرکز درمانی نقش مهمی داشته است، گفت: کشور در شرایط جنگی قرار دارد، اما به دلیل حضور همین خیرین و واقفان، سرپاست. وقف در فرهنگ ما جایگاه والا و مقدسی دارد و سرمایه‌ای معنوی برای نظام ارزشی کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به حضور مردم در دو جنگ تحمیلی اخیر افزود: حضور شبانه مردم در جبهه خیابان نیز نوعی وقف و کار خیر ماندگار است. این سرمایه را نمی‌توان با معیارهای مادی سنجید و ارزش آن بسیار فراتر از سرمایه مادی غرب است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: چگونه می‌توان هزینه این ایثار مردم را محاسبه کرد؟ مردمی که حتی از تهدید پهپادی دشمن نهراسیدند و آن را به سخره گرفتند.

روایت عارف از رفتار مردم در خرید کالاهای اساسی در جنگ ۱۲ روزه

عارف با اشاره به رفتار مردم در نخستین روزهای جنگ ۱۲ روزه گفت: در روز اول جنگ، فروش کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۲۰ درصد افزایش یافت، اما در روز دوم این رقم ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد و در ادامه به سطح متوسط خود بازگشت.

وی افزود: این رفتار مردم نیز نوعی وقف بود؛ زیرا از حق خرید خود گذشتند تا کشور با کمبود کالا مواجه نشود و به همین دلیل قفسه‌های فروشگاه‌ها پر باقی ماند.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: فرهنگ وقف در کشور ما نهادینه شده است و این فرهنگ در شرایط دشوار نیز خود را نشان می‌دهد.

غرب نمی‌تواند عظمت ملت ایران را با معیارهای مادی تحلیل کند

عارف با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار در تمدن ایران گفت: وجود چنین فرهنگی موجب شده است تحلیلگران مدعی غرب دچار سردرگمی شوند و نتوانند به‌درستی تحلیل کنند که چه کسی کشور ما را اداره می‌کند.

وی در ادامه به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره تغییر وزیر نفت ایران واکنش نشان داد و گفت: حرف‌های بی‌ربط رئیس‌جمهور آمریکا درباره وزیر محترم نفت را شنیدید؛ کسی که چند بار در طول یک روز حرف‌های خود را تغییر می‌دهد. او درباره وزیری که زحمت کشیده، اما خسته شده و مسائلی داشته و حق کناره‌گیری دارد، اظهاراتی مطرح کرد که البته مهندس پاک‌نژاد نیز پاسخ او را داد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: غرب با معیارهای مادی تحلیل می‌کند، در حالی که این معیارها برای ما اصل نیست.

نقش سرمایه‌های معنوی مردم در برنامه‌های توسعه کشور

عارف با اشاره به مسائل و مشکلات کشور در سال‌های نخست انقلاب اسلامی گفت: در آن دوران تلاش ما این بود که همه عقب‌ماندگی‌های کشور را جبران کنیم. هنگام تدوین برنامه اول توسعه، این پرسش جدی مطرح بود که آیا شاخص‌های برنامه توسعه می‌تواند پاسخگوی حل مشکلات جامعه‌ای مانند ایران باشد؟ البته هنوز هم پاسخ این پرسش را نداده‌ایم.

وی ادامه داد: در آن زمان این سؤال مطرح بود که هزینه پیروزی انقلاب از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ چقدر بوده و چگونه می‌توان آن را محاسبه کرد؟ امروز نیز چگونه می‌توان ارزش و هزینه حضور ۲۲۰ شب مردم در خیابان‌ها را محاسبه کرد؟

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در چنین فضایی برنامه اول توسعه در مجلس تصویب شد، اما چون مجموعه‌ای متناقض بود، ابلاغ نشد و برنامه دیگری تهیه شد که ملاحظات مربوط به بخش معنوی و فعالیت‌های خیرخواهانه مردم در آن مورد توجه قرار گرفته بود.

عارف با یادآوری مشارکت مردم در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی گفت: این مردم برای کشور و انقلاب هزینه داده‌اند. به خاطر دارم زمانی که پروژه‌های وزارت مخابرات دنبال می‌شد، خود مردم با بیل و کلنگ به کمک می‌آمدند.

فرهنگ وقف، ایثار و گذشت باید به کودکان آموزش داده شود

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده گفت: باید وقف، ایثار و گذشت را به کودکانمان آموزش دهیم. در این صورت نظام سلطه نمی‌تواند به کشورمان چپ نگاه کند.

وی با اشاره به جنگ هشت‌ساله افزود: در آن دوران تمام استکبار با پول‌های اعراب علیه کشورمان بسیج شد، اما نتیجه چه شد؟ آیا امروز کشوری می‌توانست تصور کند که با آمریکا بجنگد؟

عارف ادامه داد: ما در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگیدیم و از خود دفاع کردیم و آنها به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند. این نشانه عظمت ملت ایران است.

می‌دانیم حقوق‌ها کفاف زندگی مردم را نمی‌دهد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشینه وقف در ایران گفت: در قرن‌های گذشته ساخت مدارس، مساجد و بیمارستان‌ها با وقف انجام شده و امروز نیز خیرین مدرسه‌ساز کمک بزرگی به جهش علمی کشور کرده‌اند.

وی افزود: به خیرین کشور افتخار می‌کنیم که به مسائل جاری جامعه نیز توجه دارند. البته درباره پاسخگویی به مطالبات مردم نگرانی‌هایی داریم. وظیفه ما خدمت بهتر به مردم است، اما می‌دانیم که حقوق‌ها کفاف زندگی را نمی‌دهد.

عارف تأکید کرد: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و همه از مشکلات و محدودیت‌های موجود اطلاع دارند.

تقدیر از ایثار کادر درمان با وجود مطالبات ۸۰ همتی

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از عملکرد بخش سلامت و درمان در دو جنگ تحمیلی اخیر گفت: خدمات این بخش فوق‌العاده و غیرقابل انکار بود.

وی افزود: در مقطعی وزیر بهداشت به من گفت اگر ۸۰ همت پرداخت نکنیم، نمی‌توانیم پاسخگوی مطالبات داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و کادر درمان باشیم.

عارف ادامه داد: با وجود چنین مطالباتی و محدودیت در تأمین بودجه حوزه سلامت، این بخش در دو جنگ تحمیلی اخیر ایثار کرد و خدمات خود را به مردم و مجروحان ادامه داد.

حتی یک مورد امتناع از پذیرش مجروحان جنگ در بیمارستان‌ها نداشتیم

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشرفت‌های پزشکی کشور پس از انقلاب اسلامی گفت: شاید دو یا سه دهه قبل برای عمل قلب، صف‌های دو یا سه‌ساله وجود داشت، اما امروز ایران جزو کشورهای مدعی در ارائه خدمات درمانی فوق‌تخصصی است.

وی افزود: اکنون می‌توانیم ظرفیت ارزشمند علمی و پزشکی خود را در اختیار کشورهای همسایه نیز قرار دهیم.

عارف با قدردانی از عملکرد مجموعه سلامت در شرایط جنگی تأکید کرد: در دو جنگ اخیر حتی یک مورد نداشتیم که بیمارستانی از پذیرش مجروح خودداری کرده باشد.

وی گفت: از تلاش‌های وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و کادر درمان صمیمانه به دلیل این ایثار تشکر می‌کنیم.

وقف علمی باید در اولویت خیرین و سازمان اوقاف قرار گیرد

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم گسترش مرزهای علم پزشکی و افزایش سهم ایران در تولید علم در جهان گفت: برای دستیابی به این اهداف باید وقف علمی توسعه یابد.

وی افزود: ما می‌خواهیم در برابر نظام سلطه بایستیم و جنگ‌های آینده نیز جنگ‌های علم و فناوری است؛ بنابراین باید بنیه علمی خود را تقویت کنیم و در چنین شرایطی به وقف علمی نیاز داریم.

عارف ادامه داد: از سازمان اوقاف نیز خواسته‌ام در زمینه وقف علمی تلاش بیشتری داشته باشد. خیرین هم باید وقف علمی را در اولویت قرار دهند تا کشور به اهداف خود در حوزه علم و فناوری، یعنی دستیابی به جایگاه نخست منطقه و جایگاهی تأثیرگذار در جهان، برسد.

افتتاح مرکز درمان سرطان کودکان و آغاز ساخت بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی

معاون اول رئیس‌جمهور پس از افتتاح نخستین مرکز دانشگاهی تشخیص و درمان سرطان کودکان در بیمارستان حکیم، به همراه وزیر بهداشت، رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران بیمارستان از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد.

عارف همچنین با حضور در بخش‌های درمانی، از کودکان بیمار بستری‌شده عیادت کرد و با خانواده‌های آنان و کادر درمان گفت‌وگوهای صمیمانه‌ای داشت.

در ادامه این برنامه، عملیات اجرایی ساخت بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی امیراعلم ۲ نیز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شد.