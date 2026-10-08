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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

ظرفیت‌های گردشگری گلپایگان برای تعامل‌های جهانی شناسایی شد

ظرفیت‌های گردشگری گلپایگان برای تعامل‌های جهانی شناسایی شد

اصفهان-شهردارگلپایگان از بررسی ظرفیت‌های این شهر در حوزه گردشگری، خواهرخواندگی، توسعه تعاملات بین‌شهری و جذب سرمایه‌گذاران در نشست با مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان خبر داد.

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه گردشگری و جذب سرمایه گذاری اظهار کرد: در راستای پیگیری ظرفیت‌های جدید برای معرفی و توسعه شهر گلپایگان، نشستی با کردآبادی، مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان، برگزار شد.

وی افزد:در این نشست، ظرفیت‌های گلپایگان در حوزه خواهرخواندگی شهرها، معرفی توانمندی‌ها و جاذبه‌های گردشگری و تاریخی، توسعه تعاملات شهری در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی و ایجاد زمینه‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذار مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

شهردار گلپایگان ابراز کرد: همچنین بر استفاده از ظرفیت خواهرخواندگی به‌عنوان بستری برای معرفی بیشتر گلپایگان، تبادل تجربیات و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری، تقویت ارتباطات بین‌شهری و فراهم‌سازی زمینه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأکید شد.

وی خاطر نشان کرد:یکی دیگر محورهای این نشست، بررسی ظرفیت‌های شهر برای معرفی به سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در پروژه‌های توسعه‌ای، گردشگری، اقتصادی و زیرساختی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران در طرح‌های دارای ظرفیت شهر بود.

مهاجری گفت: در ادامه پیگیری‌های مدیریت شهری گلپایگان برای گسترش دامنه معرفی شهر، فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی، توسعه ارتباطات بین‌شهری و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای برگزار شد.

کد مطلب 6971619

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