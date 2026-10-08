قدرتی: سیب شیروان نباید به نام دیگران صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قدرتی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح جشنواره سیب که در سالن اجتماعات شیرکوه برگزار شد، اظهار کرد: کشاورزان با وجود مشکلاتی همچون تغییرات اقلیمی، کم‌آبی و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید، محصولی باکیفیت و ارزشمند مانند سیب را به ثمر می‌رسانند و باید حاصل این تلاش‌ها به شکل واقعی در اقتصاد کشاورزی دیده شود.

وی افزود: اگر قرار است اقتصاد کشاورزی متحول شود، باید فرآیند برندسازی، بسته‌بندی و فرآوری محصولات در داخل استان و شهرستان انجام شود و اجازه ندهیم محصول خام تولیدکنندگان ما با نام و برند دیگران در بازارهای داخلی و جهانی عرضه شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه زعفران بیان کرد: نباید اجازه دهیم سیب و دیگر محصولات راهبردی خراسان‌شمالی نیز به سرنوشت محصولاتی دچار شوند که تولیدکننده آن‌ها هستیم اما برند و ارزش تجاری آن‌ها در اختیار دیگران قرار گرفته است.

قدرتی تصریح کرد: مسئولان و رسانه‌ها باید برای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش سیب، از جمله فرآوری، پرتودهی، توزیع و بازاریابی مدرن، در همین منطقه تلاش کنند.

وی بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فرآوری و بسته‌بندی و همچنین تقویت بازاریابی و برندسازی می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصول، درآمد باغداران را نیز افزایش داده و جایگاه سیب شیروان را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا دهد.