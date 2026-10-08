مقاتلی: امنیت امروز مرهون تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای شهر خورموج به مناسبت هفته نیروی انتظامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تبریک این هفته گفت: در یک سال اخیر در مسیر عبور از حوادث و شرایط سخت تحمیلی به کشور، انسجام و اتحاد مردم و مسئولان موجب شد ضرورت حفظ امنیت و آرامش بیش از گذشته در جامعه احساس شود.

فرماندار دشتی افزود: در این مدت نقش نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه قابل تقدیر است.

وی افزود: نیروی انتظامی در همه عرصه‌ها حضور و نقش‌آفرینی دارد و تلاش‌های این مجموعه در برقراری نظم، امنیت و آرامش مردم شایسته قدردانی است.

فرماندار دشتی با تقدیر از مجموعه انتظامی شهرستان گفت: بر اساس تاکیدات رییس جمهور ، دولت همواره در کنار نیروهای مسلح است تا مردم احساس آرامش و امنیت لازم را داشته باشند و در این راستا از مدیران و دستگاه‌های اجرایی انتظار است که همواره در کنار نیروی انتظامی برای تأمین امنیت و خدمت به مردم همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.