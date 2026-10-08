به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجایی‌نیا پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح جشنواره سیب که در سالن اجتماعات شیرکوه برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد نخستین گام در حوزه زنجیره ارزش در استان است و شیروان به دلیل ظرفیت بالای باغداری، توان تبدیل شدن به قطب تولید و برندسازی سیب را دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به رویکردهای دانش‌بنیان در برنامه‌های اقتصادی استان افزود: از ابتدای سال جاری طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش محصولات دارای رتبه برتر کشور با تکیه بر ظرفیت‌های فناورانه آغاز شده و در این مسیر شهرستان شیروان با دارا بودن یک هزار و ۹۸۶ هکتار باغ سیب، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه این محصول دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی ادامه داد: استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در حوزه کشاورزی می‌تواند به افزایش ماندگاری محصولات و جلوگیری از آفت‌زدگی آنها کمک کند و باید از این ظرفیت در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی بهره گرفت.

رجایی‌نیا با بیان اینکه توسعه صادرات و برندسازی از مسیرهای اصلی توسعه پایدار کشاورزی استان است، گفت: نگاه صادرات‌محور باید در تمام مراحل تولید، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد تا محصولات استان بتوانند جایگاه مناسبی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورند.

وی تصریح کرد: جشنواره سیب شیروان پایان کار نیست، بلکه آغاز تحولات جدی در حوزه این محصول به شمار می‌رود و زنجیره سیب به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی استان در برنامه‌های آینده دنبال خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش سیب از تولید تا فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی و صادرات می‌تواند ضمن افزایش ارزش افزوده، زمینه ارتقای درآمد باغداران و تقویت جایگاه شیروان در بازار محصولات کشاورزی را فراهم کند.