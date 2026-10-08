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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

اقدامات مراقبتی وزارت بهداشت در مقابله با طاعون

اقدامات مراقبتی وزارت بهداشت در مقابله با طاعون

وزیر بهداشت، از انجام اقدامات مراقبتی برای مقابله با بیماری طاعون خبر داد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه آیین افتتاح مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان کودکان با حضور در جمع خبرنگاران گفت: اقدامات مراقبتی در مرزهای کشور انجام می‌شود و دستورالعمل‌های لازم را به تمامی مراکز بهداشتی و مرزهای کشور اعلام کرده‌ایم.

وی با عنوان این مطلب که هیچ جای نگرانی در ارتباط با طاعون وجود ندارد، افزود: تاکنون سازمان جهانی بهداشت به صورت رسمی اعلام موضع از این قضیه نکرده و در حال انجام بررسی‌های لازم است.

وزیر بهداشت در واکنش به نگرانی بیماران مبتلا به سرطان برای دسترسی به داروهای مورد نیازشان، گفت: ارز دارو تامین است و بیماران نگران نباشند. شاید به دلیل مشکلاتی که در حمل‌ونقل وجود دارد، دارو با تأخیر برسد؛ اما تأمین می‌شود. 

کد مطلب 6971729
حبیب احسنی پور

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