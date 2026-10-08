اقدامات مراقبتی وزارت بهداشت در مقابله با طاعون

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه آیین افتتاح مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان کودکان با حضور در جمع خبرنگاران گفت: اقدامات مراقبتی در مرزهای کشور انجام می‌شود و دستورالعمل‌های لازم را به تمامی مراکز بهداشتی و مرزهای کشور اعلام کرده‌ایم.

وی با عنوان این مطلب که هیچ جای نگرانی در ارتباط با طاعون وجود ندارد، افزود: تاکنون سازمان جهانی بهداشت به صورت رسمی اعلام موضع از این قضیه نکرده و در حال انجام بررسی‌های لازم است.

وزیر بهداشت در واکنش به نگرانی بیماران مبتلا به سرطان برای دسترسی به داروهای مورد نیازشان، گفت: ارز دارو تامین است و بیماران نگران نباشند. شاید به دلیل مشکلاتی که در حمل‌ونقل وجود دارد، دارو با تأخیر برسد؛ اما تأمین می‌شود.