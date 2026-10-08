به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی بعد از ظهر پنج شنبه در شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: نباید حتی یک دانش‌آموز در خراسان جنوبی به دلیل مشکلات اقتصادی، حسرت داشتن کیف، مداد، دفتر، لباس فرم یا وسایل کمک‌آموزشی را داشته باشد.

وی خواستار رصد مستمر وضعیت دانش‌آموزان مناطق محروم از سوی آموزش و پرورش شد و افزود: در شرایط اقتصادی فعلی نباید برنامه‌ریزی‌های ما به گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان، حتی در نقاط مرزی، دغدغه تأمین لباس فرم و لوازم تحصیل داشته باشند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دریافت هزینه در مدارس استان نباید موجب شود دانش‌آموزی که خانواده‌اش توانایی پرداخت ندارد، در مقابل همکلاسی‌های خود احساس شرمندگی کند.

اسحاقی، تجهیز مدارس به فناوری‌های آموزشی و توسعه کلاس‌های با تعداد زیاد دانش‌آموز را از دیگر مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد.

تأکید بر رسیدگی به سوءتغذیه دانش‌آموزان

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز بر هوشمندسازی مدارس و رسیدگی به سوءتغذیه دانش‌آموزان در برخی مناطق استان تأکید کرد.

مصطفی نخعی اظهار کرد: الگوی مدارس دارالفنون اقدام ارزشمندی است و انتظار داریم در کنار توسعه فضای آموزشی، تأمین تجهیزات و هوشمندسازی مدارس خراسان جنوبی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تجهیزات آموزشی و هوشمندسازی مدارس می‌تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی داشته باشد.

نخعی با اشاره به مسئله سوءتغذیه در برخی مناطق خراسان جنوبی، از وزیر آموزش و پرورش خواست برنامه‌های حمایتی در این زمینه اجرا شود.

دارالفنون خراسان جنوبی باید به «دارالفنون واقعی» تبدیل شود

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: مجتمع آموزشی در دست احداث دارالفنون استان باید به «دارالفنون واقعی» تبدیل شود.

سیدحسن هاشمی گفت: هماهنگی خوبی در خراسان جنوبی بین استاندار و نمایندگان وجود دارد و مجمع نمایندگان استان به معنای واقعی در کنار یکدیگر هستند که این همدلی تاکنون دستاوردهای خوبی برای خراسان جنوبی داشته است.