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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

کریمیان: کردستان ظرفیت بالایی در کوهنوردی و ورزش همگانی دارد

کریمیان: کردستان ظرفیت بالایی در کوهنوردی و ورزش همگانی دارد

سنندج ـ رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کردستان گفت: برگزاری نشست ملی کمیته‌های همگانی کوهنوردی در سنندج فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمیان پیش از ظهر پنجشنبه در یازدهمین نشست سالانه کمیته‌های همگانی هیأت‌های کوهنوردی استان‌های کشور در سنندج اظهار کرد: میزبانی چنین رویدادهایی زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر فعالان ورزشی کشور با ظرفیت‌های کردستان در حوزه کوهنوردی و ورزش همگانی فراهم می‌کند.

وی افزود: کردستان از استان‌های دارای ظرفیت و جایگاه ویژه در رشته کوهنوردی و ورزش‌های همگانی است و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های ورزشی در استان بهره گرفت.

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کردستان با اشاره به حضور نمایندگان استان‌های مختلف در این نشست گفت: ۳۱ نماینده از استان‌های سراسر کشور در این رویداد حضور دارند و این حضور می‌تواند به تبادل تجربه و تقویت همکاری‌های ورزشی میان استان‌ها کمک کند.

کد مطلب 6971798

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