کریمیان: کردستان ظرفیت بالایی در کوهنوردی و ورزش همگانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمیان پیش از ظهر پنجشنبه در یازدهمین نشست سالانه کمیته‌های همگانی هیأت‌های کوهنوردی استان‌های کشور در سنندج اظهار کرد: میزبانی چنین رویدادهایی زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر فعالان ورزشی کشور با ظرفیت‌های کردستان در حوزه کوهنوردی و ورزش همگانی فراهم می‌کند.

وی افزود: کردستان از استان‌های دارای ظرفیت و جایگاه ویژه در رشته کوهنوردی و ورزش‌های همگانی است و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های ورزشی در استان بهره گرفت.

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی کردستان با اشاره به حضور نمایندگان استان‌های مختلف در این نشست گفت: ۳۱ نماینده از استان‌های سراسر کشور در این رویداد حضور دارند و این حضور می‌تواند به تبادل تجربه و تقویت همکاری‌های ورزشی میان استان‌ها کمک کند.