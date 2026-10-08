احتمال شنیدن صدای انفجار در مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری مهران اعلام کرد: با توجه به برگزاری رزمایش مرزبانی کشور عراق در نوار مرزی، این رزمایش امروز پنجشنبه رأس ساعت ۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد.

لذا ممکن است در زمان برگزاری رزمایش، صداهای ناشی از اجرای برنامه‌های تمرینی و رزمایشی در برخی نقاط شهرستان شنیده شود. ضمن تأکید بر اینکه این موضوع صرفاً در چارچوب برنامه‌های از پیش تعیین‌شده و با هدف ارتقای آمادگی و توان عملیاتی نیروهای مرزبانی انجام می‌شود، از شهروندان گرامی درخواست می‌شود نگران و مضطرب نشوند.

از همراهی، آرامش و همکاری مردم شریف شهرستان مهران صمیمانه قدردانی می‌شود.