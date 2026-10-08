به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مستندسازی حقوقی وقایع جنگ‌های اخیر، گردآوری حجم گسترده‌ای از اسناد و مستندات حقوقی را اقدامی کم‌نظیر و شایسته تقدیر دانست.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر در عرصه دفاع، اظهار کرد: سختی‌ها و آسیب‌هایی که در این مسیر متحمل می‌شویم، عملی صالح و در شمار اعمال محسنین قرار دارد.

امام جمعه اصفهان با اشاره به رفتار دشمنان و ضرورت ثبت و مستندسازی وقایع، افزود: بر اساس آیات قرآن کریم، دشمنان به پیمان‌های خود پایبند نیستند و منافع خود را دنبال می‌کنند، اما با وجود این، ما از موضع حق عقب‌نشینی نمی‌کنیم تا ظلم و تجاوز در سطح جهانی آشکار شود.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه دفاع جمهوری اسلامی ایران دفاعی مقدس است، گفت: در این مسیر حتی در برابر متجاوز نیز اصول انسانی و عدالت رعایت می‌شود و هیچ‌گاه اماکن غیرنظامی، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی مورد هدف قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: تلاش رهبر شهید نیز بر این بود که موشک‌ها نقطه‌زن باشند تا مرام اسلامی با رعایت دقیق عدالت به جهانیان نشان داده شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان نقش وکلا و کارشناسان حقوقی را در ثبت وقایع و تثبیت اسناد تاریخی مهم دانست و تصریح کرد: ثبت این مستندات نشان‌دهنده عملکرد ملت ایران در دفاع از کشور و دین است و این اسناد در تاریخ باقی خواهد ماند.

انجام ده‌ها هزار کارشناسی برای مستندسازی خسارات جنگ

در ادامه این دیدار، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه پیگیری حقوقی جنایات جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حضور در محاکم بین‌المللی و یافتن قضاتی که بتوانند حق مظلومان را از ظالمان بگیرند، تأکید کرده‌اند و بر همین اساس پیگیری‌های حقوقی آغاز شد.

وی افزود: تجربه جنگ هشت‌ساله نشان داد که نبود مستندات کافی می‌تواند در آینده مشکلات حقوقی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که پس از قطعنامه ۵۹۸، برخی تلاش کردند ایران را متجاوز جلوه دهند، در حالی که اگر در همان زمان تیم حقوقی به‌صورت منسجم این موضوع را پیگیری می‌کرد، با چنین چالشی مواجه نمی‌شدیم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ‌های اخیر گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه حدود ۱۱ هزار مورد کارشناسی و پس از جنگ رمضان نیز ۵۰ هزار مورد کارشناسی انجام شده است.

وی ادامه داد: حدود ۷۰۰ کارخانه در اصفهان و ۸۰۰ کارخانه در تهران و مناطق پیرامونی مورد کارشناسی قرار گرفته و تمام فرودگاه‌هایی که آسیب دیده‌اند نیز مستندسازی شده‌اند.

۱۹ هزار کارشناس حقوقی برای پیگیری جنایات جنگی اعلام آمادگی کردند

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین از اعلام آمادگی ۱۹ هزار کارشناس حقوقی برای رسیدگی به ابعاد حقوقی جنایات جنگی خبر داد و گفت: این کارشناسان به‌صورت جهادی وارد میدان شده‌اند تا مستندسازی خسارات و وقایع جنگ‌های اخیر با دقت و پشتوانه حقوقی انجام شود.

عبدلیان پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در عرصه بین‌المللی افزود: با حضور در شاخه حقوقی بریکس، گام‌هایی برای اجماع‌سازی در حوزه حقوق بین‌الملل برداشته شده است.

وی همچنین از سفر ۱۲ وکیل بین‌المللی به ایران در دوران جنگ خبر داد و گفت: این وکلا به‌صورت میدانی از مناطق آسیب‌دیده بازدید کردند و مستندات مربوط به خسارات و وقایع جنگ را مورد بررسی قرار دادند.

به گفته وی، از ۳۳۰ هزار نفر از خانواده‌های شهدا نیز وکالت گرفته شده و قرار است دادگاه‌های مرتبط طی ماه‌های آینده با حضور خانواده‌ها برگزار شود.

جمع‌آوری اظهارات ترامپ برای پیگیری حقوقی

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به جمع‌آوری اظهارات مقامات آمریکایی اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره بار حقوقی اظهارات مقامات آمریکایی، تمام توئیت‌ها و سخنرانی‌های ترامپ از زمان شهادت سردار سلیمانی تاکنون به دو زبان فارسی و انگلیسی جمع‌آوری شده و برای استفاده در دادگاه‌های بین‌المللی آماده است.

وی همچنین از پیگیری حقوقی خونخواهی امام شهید در مجامع حقوقی بین‌المللی خبر داد و افزود: مستند حقوقی مربوط به این موضوع تهیه شده که یک مستندسازی بین‌المللی است و به چهار زبان طراحی شده است.

عبدلیان پور درباره حادثه ناو دنا نیز گفت: مستندات مربوط به مکالمات لحظه آخر این ناو به دست آمده که برای طرح دعوی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین با اشاره به حوادث میناب و لامرد اظهار کرد: این حوادث در مجامع بین‌المللی به عنوان جنایت جنگی اعلام شده است.

مستندسازی ویژه خسارت به میراث فرهنگی و پیروان ادیان در اصفهان

وی در ادامه با اشاره به اقدامات ویژه در استان اصفهان گفت: دو مستندسازی ویژه در اصفهان در حال انجام است که یکی از آنها مربوط به خسارت‌های واردشده به میراث فرهنگی اصفهان و دیگری درباره شهادت پیروان ادیان و ارامنه‌ای است که در جریان جنگ‌های اخیر مورد تهاجم قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تأکید کرد: این مستندات با هدف ثبت دقیق وقایع، خسارات و ابعاد حقوقی حوادث تهیه می‌شود تا در پیگیری‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.