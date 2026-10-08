خبات قمری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در کردستان اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط ناپایدار جوی از امروز تا روز شنبه در استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فعالیت امواج بارشی در این بازه زمانی به صورت متناوب خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار باران، احتمال وقوع رعد و برق و وزش باد در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان با اشاره به توزیع متفاوت بارش‌ها در استان بیان کرد: انتظار می‌رود نیمه غربی کردستان نسبت به دیگر مناطق شاهد بارش بیشتری باشد.

قمری همچنین نسبت به احتمال آبگرفتگی موقت معابر در برخی نقاط استان هشدار داد و گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال ایجاد روان‌آب و آبگرفتگی موقت در برخی معابر وجود دارد.

وی درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز عنوان کرد: از روز یکشنبه و دوشنبه شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد شد و در سه روز آینده نیز تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود.