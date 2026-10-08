  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

تصادف در بلوار پیامبر اعظم مشهد منجر به فوت یک نفر شد

تصادف در بلوار پیامبر اعظم مشهد منجر به فوت یک نفر شد

مشهد- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از تصادف منجر به محبوسی در بزرگراه پیامبر اعظم(ص) و فوت راننده و مصدومیت شدید سرنشین خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: تصادف منجر به محبوسی در بزرگراه پیامبر اعظم(ص) ورودی شاهنامه رخ داده است. در این حادثه، دو نفر در داخل خودرو محبوس شده بودند.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد افزود: نیروهای نجات ایستگاه ۵۰ بلافاصله در محل حاضر شده و هر دو محبوس شده را از خودرو خارج کردند. متأسفانه پس از خروج، طبق اعلام عوامل اورژانس مشخص شد راننده جان خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: سرنشین این خودرو نیز که دچار جراحات سنگین شده بود، تحویل عوامل اورژانس شد.

فرخنده خاطرنشان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 6971820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها