تصادف در بلوار پیامبر اعظم مشهد منجر به فوت یک نفر شد

مشهد- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از تصادف منجر به محبوسی در بزرگراه پیامبر اعظم(ص) و فوت راننده و مصدومیت شدید سرنشین خبرداد.