تصادف در بلوار پیامبر اعظم مشهد منجر به فوت یک نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: تصادف منجر به محبوسی در بزرگراه پیامبر اعظم(ص) ورودی شاهنامه رخ داده است. در این حادثه، دو نفر در داخل خودرو محبوس شده بودند.
سخنگوی آتشنشانی مشهد افزود: نیروهای نجات ایستگاه ۵۰ بلافاصله در محل حاضر شده و هر دو محبوس شده را از خودرو خارج کردند. متأسفانه پس از خروج، طبق اعلام عوامل اورژانس مشخص شد راننده جان خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: سرنشین این خودرو نیز که دچار جراحات سنگین شده بود، تحویل عوامل اورژانس شد.
فرخنده خاطرنشان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.
نظر شما