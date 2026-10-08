شورای فرهنگ عمومی باید به قرارگاه عملیاتی فرهنگی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان که با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ستاد اجرایی جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان و مدیران کل استان برگزار شد، با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس و مجموعه‌های فرهنگی در پیشبرد برنامه‌های استان اظهار کرد: برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با وجود شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامی سخت و پیچیده بود که با تلاش مجموعه‌های مختلف به سرانجام رسید.

وی با قدردانی از عوامل اجرایی، مدیران فرهنگی، هنرمندان و مجموعه شهرداری اصفهان افزود: برگزاری یک رویداد فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در شرایط کنونی، نیازمند هماهنگی، برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف است و باید از ظرفیت‌های ایجادشده برای تقویت حوزه کودک و نوجوان استفاده کرد.

شورای فرهنگ عمومی از ساختار مشورتی فاصله بگیرد

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به دستور کار شورای فرهنگ عمومی استان بر ضرورت تغییر رویکرد این شورا تأکید کرد و گفت: لازم است جلسات شورا از ساختار صرفاً مشورتی فاصله گرفته و به سمت یک قرارگاه عملیاتی فرهنگی حرکت کند.

جمالی‌نژاد تعیین اولویت‌های مشخص فرهنگی را از الزامات این رویکرد دانست و افزود: موضوعاتی مانند خانواده و سایر مسائل مهم فرهنگی باید به عنوان اولویت‌های مشخص در شورا دنبال شود و ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای حل این مسائل در یک مسیر واحد قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت فرماندهی و میدان‌داری شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات فرهنگی در جلسات مطرح می‌شود، اما لازم است موضوعات پس از طرح، به‌صورت منسجم جمع‌بندی، برای آنها مسئول مشخص تعیین و روند اجرای مصوبات نیز به‌طور مستمر رصد شود.

منابع فرهنگی باید بر اولویت‌های مشخص متمرکز شود

استاندار اصفهان با بیان اینکه مسائل فرهنگی امروز متعدد و پیچیده است، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با جنگ و فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده است، عرصه فرهنگی نیز نیازمند توجه جدی است و نمی‌توان با پراکندگی اقدامات و منابع به نتیجه مطلوب رسید.

وی بر تمرکز ظرفیت‌ها و منابع دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ تأکید کرد و گفت: الزام‌آور کردن تخصیص بخشی از اعتبارات فرهنگی استان و هدایت این منابع به سمت برنامه‌هایی که در قالب پروژه‌های مشخص و بر اساس اسناد و اولویت‌های فرهنگی استان تعریف شده‌اند، باید مورد توجه قرار گیرد.

جمالی‌نژاد ادامه داد: برای نمونه در حوزه خانواده باید منابع و ظرفیت دستگاه‌ها در چارچوب یک برنامه مشخص و با هدف مشترک به کار گرفته شود و در موضوعاتی مانند حجاب نیز دستگاه‌های مسئول باید وظایف خود را به‌صورت روشن دنبال کنند.

تصمیمات فرهنگی باید پژوهش‌محور و قابل ارزیابی باشد

وی با تأکید بر ضرورت پژوهش‌محوری و مستند بودن تصمیمات فرهنگی افزود: مسائل فرهنگی باید بر اساس مطالعات علمی، پژوهش و اقتضائات واقعی استان بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی تعریف شود؛ در این صورت می‌توان انتظار داشت تصمیمات شورا به اقداماتی مؤثر و قابل ارزیابی منجر شود.

استاندار اصفهان وحدت فرماندهی را یکی دیگر از الزامات مدیریت مسائل فرهنگی دانست و گفت: برای جلوگیری از پراکندگی اقدامات، لازم است برخی موضوعات به‌صورت مشخص تعریف و روند اجرای آنها به‌طور مستمر رصد شود تا مشخص باشد هر دستگاه چه اقدامی انجام داده و نتیجه آن چه بوده است.

جمالی‌نژاد در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اعضای شورای فرهنگ عمومی استان خاطرنشان کرد: بسیاری از اقدامات فرهنگی باید متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های بومی استان اصفهان طراحی و اجرا شود و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از دیدگاه‌های اعضای شورا، مسائل فرهنگی اولویت‌دار استان با جدیت بیشتری در مسیر اجرا قرار گیرد.