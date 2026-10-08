پورذهبی: کودکان امروز سازندگان آینده ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، ظهر پنجشنبه در دیدار مدیرکل و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان که به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد، با قدردانی از فعالیت‌های این مجموعه، کودکان و نوجوانان را سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و بر توجه به تربیت همه‌جانبه آنان تأکید کرد.

وی در این دیدار خطاب به کودکان و نوجوانان حاضر، ضمن ابلاغ سلام به خانواده‌های آنان، اظهار کرد: امیدوارم در فرصتی مناسب از برنامه‌ها و فعالیت‌های شما بازدید کنم و از نزدیک شاهد تلاش‌ها و دستاوردهای شما باشم.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه دوران کودکی و نوجوانی فرصت مهمی برای شکل‌گیری شخصیت انسان است، افزود: نخستین توصیه من به شما این است که یاد خدا را فراموش نکنید؛ چراکه خداوند متعال بزرگ‌ترین مبدأ و خالق هستی است و ارتباط با خدا می‌تواند مسیر زندگی انسان را روشن کند.

درس خواندن؛ مسیر ساختن آینده

پورذهبی در ادامه بر ضرورت توجه کودکان و نوجوانان به تحصیل تأکید کرد و گفت: درس خواندن را جدی بگیرید و تلاش کنید در مسیر علم و دانش بهترین باشید.

وی افزود: قرار نیست همه شما الزاماً شاگرد اول باشید، اما باید تلاش کنید بهترین شکل ممکن درس بخوانید تا در آینده هم موجب افتخار خانواده و کشور خود باشید و هم بتوانید برای جامعه مفید واقع شوید.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان یکی دیگر از توصیه‌های خود را قدردانی از والدین عنوان کرد و گفت: هیچ وجودی برای انسان عزیزتر از پدر و مادر نیست و فرزندان باید قدر زحمات و محبت‌های آنان را بدانند.

پورذهبی با اشاره به اینکه بسیاری از انسان‌ها زمانی قدر نعمت حضور والدین را بیشتر درک می‌کنند که این نعمت را از دست داده‌اند، بیان کرد: پدر و مادر همواره فرزندان خود را حمایت و برای آنان دعا می‌کنند، بنابراین باید قدرشناس این محبت و همراهی باشیم.

وی همچنین احترام به معلمان را از دیگر وظایف کودکان و نوجوانان دانست و اضافه کرد: معلمان برای تربیت و آموزش شما زحمت می‌کشند؛ بنابراین باید به آنان احترام بگذارید، از دانش و تجربه آنها بهره ببرید و برای موفقیتشان دعا کنید.

تقدیر از مربیان کانون پرورش فکری

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران، مربیان و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان که زمینه حضور کودکان در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را فراهم می‌کنند، قدردانی کرد.

پورذهبی گفت: کسانی که در کانون برای فراهم کردن چنین فضاهایی تلاش می‌کنند و زمینه فعالیت، آموزش و شکوفایی استعدادهای کودکان را فراهم می‌سازند، شایسته قدردانی هستند و نباید زحمات آنان فراموش شود.

وی در پایان با اهدای هدایایی به کودکان حاضر در این دیدار، برای آنان آرزوی موفقیت کرد و از کودکان خواست همواره در پناه قرآن و عنایت الهی باشند.