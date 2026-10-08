به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد ارجمندزاده ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد از هفته گذشته خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در بخش خانگی استان قم نداشته‌ایم.



قائم مقام شرکت برق قم افزود:خاموشی‌هایی که در شبکه برق رخ می‌دهد، مربوط به حوادث و اتفاقات فنی شبکه است و با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده تفاوت دارد.



وی ادامه داد: با توجه به شرایط تولید برق و وضعیت موجود، برنامه خاموشی بخش خانگی که پیش از این به دلیل کمبود تولید اجرا می‌شد، از هفته گذشته در سطح استان متوقف شده است.



مدیریت بار صنایع و کشاورزی ادامه دارد



ارجمندزاده گفت: مدیریت بار در بخش صنعت و کشاورزی همچنان برقرار است و این بخش‌ها کماکان مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف برق هستند.



وی خاطرنشان کرد: خاموشی‌های ناشی از حوادث، تابع شرایط شبکه است و در صورت بروز حادثه یا اختلال فنی، احتمال وقوع چنین خاموشی‌هایی وجود دارد.