کاظمی: خراسان جنوبی نباید به وضعیت فعلی آموزشی قانع باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی مجتمع آموزشی و پرورشی دارالفنون در بیرجند، با اشاره به جایگاه علمی و آموزشی خراسان جنوبی، به خبرنگاران گفت: وضعیت آموزشی استان همواره در سطح مطلوبی بوده و نتایج درخشان دانش‌آموزان خراسان جنوبی در عرصه‌های مختلف علمی، کنکور و المپیادهای دانش‌آموزی، نتیجه نگاه مردم به علم و دانش و سرمایه‌گذاری خانواده‌ها در این خصوص است.

به گفته وی، با وجود این دستاوردها، هنوز با سطح انتظارات در خراسان جنوبی فاصله داریم و نباید به وضعیت موجود قانع باشیم، زیرا خراسان جنوبی این شایستگی را دارد که در قله‌های علم و دانش کشور و حتی در عرصه المپیادهای جهانی، بیش از گذشته حضور داشته باشد و بدرخشد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در یک سال اخیر اتفاقات بسیار خوبی در حوزه المپیادها، کسب رتبه‌های برتر کنکور و ارتقای معدل دانش‌آموزان خراسان جنوبی رخ داده است و مجموعه این شاخص‌ها نشانگر آن است که مسیر آموزشی استان رو به جلو است، اما هدف‌گذاری ما باید در این زمینه فراتر از این دستاوردها باشد.

کاظمی در ادامه اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌های خوبی در یکی دو سال اخیر در خصوص توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش انجام شده که به‌تدریج نتایج آن آشکار خواهد شد و انتظار داریم که با استمرار این روند، جایگاه آموزشی خراسان جنوبی بیش از پیش ارتقا یابد.

وی در ادامه با اشاره به پایین بودن سرانه فضای آموزشی خراسان جنوبی نسبت به میانگین کشور اظهار کرد: این موضوع به‌طور جدی در وزارت آموزش و پرورش دنبال شده و خوشبختانه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی، رشد قابل توجهی در سرانه فضای آموزشی استان اتفاق افتاده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین افزود: در دو سال، ۱۰۶ واحد آموزشی به مجموعه واحدهای آموزشی خراسان جنوبی اضافه می‌شود که این افزایش ظرفیت، در کنار پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، می‌تواند تغییر محسوسی در شاخص‌های فضای آموزشی استان به وجود آورد.

کاظمی مجتمع آموزشی و پرورشی دارالفنون بیرجند را نمونه‌ای شاخص از این رویکرد دانست و یادآور شد: این مجموعه یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های آموزشی استان و کشور است که با ۳۶ کلاس درس و استانداردهای بالای آموزشی احداث خواهد شد و پیش‌بینی فضاهایی همچون کتابخانه، سالن ورزشی، سالن اجتماعات و سایر امکانات و تجهیزات مورد نیاز، ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای کیفیت آموزشی ایجاد می‌کند.

به گفته وی، احداث چنین مجتمع‌هایی تنها به معنای اضافه شدن چند کلاس درس نیست، بلکه توسعه فضاهای استاندارد آموزشی و تربیتی می‌تواند به شکل مستقیم بر سرانه‌های آموزشی و کیفیت ارائه خدمات به دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد.

وزیر آموزش و پرورش درباره زمان بهره‌برداری از مجتمع دارالفنون بیرجند نیز گفت: هدف‌گذاری برای بهره‌برداری از این پروژه برای سال آینده انجام شده، اما تحقق این زمان‌بندی به میزان همت و همکاری دستگاه‌های اجرایی و عوامل اجرایی پروژه بستگی دارد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به سابقه اجرای سریع پروژه‌های آموزشی توسط خیرین خاطرنشان کرد: تجربه پروژه‌های قبلی نشان می‌دهد که پروژه‌هایی از این قبیل با سرعت مناسبی اجرا می‌شوند و امیدواریم با همراهی مسئولان استانی، موانع احتمالی در مسیر اجرای این طرح برطرف شود تا عملیات اجرایی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.