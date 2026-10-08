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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

مجتمع آموزشی طیبه آقای شهید ایران در بیرجند کلنگ‌زنی شد

مجتمع آموزشی طیبه آقای شهید ایران در بیرجند کلنگ‌زنی شد

بیرجند- کلنگ مجتمع آموزشی طیبه آقای شهید ایران با حضور وزیر آموزش و پرورش و استاندار خراسان جنوبی در بیرجند به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج‌شنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش، مجتمع آموزشی طیبه آقای شهید ایران در مرکز خراسان جنوبی کلنگ‌زنی شد.

این مجتمع آموزشی در زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع و با زیربنای ۱۲ هزار مترمربع احداث خواهد شد.

همچنین در ادامه برنامه‌های وزیر آموزش و پرورش در خراسان جنوبی، از یک پروژه معطل‌مانده در شهرستان سربیشه بازدید شد.

این بازدید با هدف تعیین تکلیف پروژه‌ای که از گذشته باقی مانده است، انجام شد و مقرر شد در فضای موجود، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی با رویکرد هوش مصنوعی احداث شود.

این پژوهش‌سرا در سه طبقه و با زیربنای ۷۲۹ مترمربع احداث خواهد شد.

کد مطلب 6971890

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