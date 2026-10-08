به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عصر امروز و در حاشیه مراسم ترحیم والده رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: غنی‌سازی جزو لاینفک فرایند هسته‌ای است و به هیچ وجه آن را کنار نمی‌گذاریم. مگر می‌شود که شما نقطه آغاز فرایند را نداشته باشی، بعد ادعا کنی که صنعت هسته‌ای داری؟ صنعت هسته‌ای موتور پیشران علم و فناوری است.

وی ادامه داد: خود آمریکایی‌ها و همین رئیس‌جمهور فعلی، در سند توسعه ملی و امنیت ملی و دفاع ملی کشورش، فناوری هسته‌ای را در اولویت توسعه قرار داده است و همه کشورها دارند شتابان برنامه هسته‌ای‌شان را دنبال می‌کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: اینها فریبکاری و دروغ است. آن چیزی که مسلم است، پیشرفت یک ملت است؛ ملت ایران که ملت جا مانده‌ای نیست، ملت تراز اول است و ملت بااستعدادی است.

اسلامی گفت: کشور ایران کشور پرظرفیتی است. حق پیشرفت و مرز دانش حق ملت ایران است و ما کوتاه نمی‌آییم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه تاکید کرد: اورانیوم را تحویل نمی‌دهیم؛ از این خبرها نیست.