حل معادله چندوجهی تعیین ظرفیت پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی کنکور ۱۴۰۵

خبرگزاری مهر - گروه دانشگاه و فناوری: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ پس از کش و قوس های فراوان و گذر از شرایط خاص کشور در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد. نتایج اولیه و کارنامه انتخاب رشته در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شد و داوطلبان ابتدا فرصت یافتند در روزهای ۱۳ تا ۱۶ مهرماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند و پس از تمدید فرصت انتخاب رشته می توانند تا یکشنبه ۱۹ مهرماه انتخاب رشته خود را انجام دهند.

پس از انتشار دفترچه های انتخاب رشته در گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان های خارجی و هنر، نکته قابل توجهی برای گروه علوم تجربی به چشم خورد. هر ساله یکی از موضوعات داغ کنکور، ظرفیت رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است و همواره به دلیل رقابت بسیار بالایی که در گروه علوم تجربی برای ورود به این رشته ها وجود دارد، شرایط متفاوتی برای انتخاب این رشته ها حکمفرما است.

اما دفترچه انتخاب رشته گروه علوم تجربی کنکور ۱۴۰۵ یک تفاوت عمده با سال های گذشته دارد. برای اولین بار در دفترچه ظرفیتی با عنوان «شروع تحصیل مهرماه ۱۴۰۶» به چشم می خورد که در عمل ظرفیتی برای سال آینده است که دانشجویان خود را از کنکور ۱۴۰۵ می گیرد!

با توجه به کش و قوس های فراوان که درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی پذیرش پزشکی و دندانپزشکی رخ داد و اختلافاتی که میان وزارت بهداشت و سایر نهادهای موثر در این زمینه به موجب عدم تامین زیرساخت های لازم آموزشی بروز پیدا کرد، به نظر می رسد ظرفیت پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۵ در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به یک معادله چندوجهی بدل شده است.

از همین رو در دفترچه انتخاب رشته وضعیت ظرفیت رشته های پزشکی و دندانپزشکی توضیح داده شد:

«مطابق با مصوبه جلسه ۹۲۷ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجموع ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی و دندانپزشکی در سال ۱۴۰۵ مطابق ظرفیت سال ۱۴۰۴ است. بنابر محدودیت های اجرایی و وجود مشکلات متعدد دانشگاه های علوم پزشکی در پذیرش دانشجویان جدید الورود و تأخیر در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، زمان شروع به تحصیل ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش این دو رشته، از مهرماه سال ۱۴۰۶ است.

کدرشته محل های مربوط به سال های تحصیلی ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به صورت مجزا در این دفترچه راهنما درج شده است. همچنین تاکید می شود، انتقال پذیرفته شدگان کدرشته محل های مربوط به شروع تحصیل در سال ۱۴۰۶ به سال ۱۴۰۵ ممنوع است. لذا ضروری است؛ متقاضیان با آگاهی کامل از زمان شروع به تحصیل، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.»

ظرفیت ۱۸ هزار و ۳۶۶ نفری در چهار مدل پذیرش رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی کنکور ۱۴۰۵

در کل ظرفیت گروه علوم تجربی در کنکور ۱۴۰۵ تعداد ۹۸ هزار و ۹۷۹ نفر است که از این تعداد در بخش پذیرش با نمره آزمون و سوابق تحصیلی تعداد ۶۵ هزار و ۲۵۴ نفر پذیرفته می شوند. در همین بخش مجموع دوره های روزانه، شهریه پرداز، آزاداسلامی و پردیس خودگردان ۴۹ هزار و ۹۴ نفر است.

در حال حاضر بررسی دفترچه انتخاب رشته گروه علوم تجربی کنکور سال ۱۴۰۵ نشان می دهد که چهار مدل برای ظرفیت رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی طراحی شده است و مجموع ظرفیت تعداد ۱۸ هزار و ۳۶۶ نفر است.

ظرفیت ۱۱ هزار و ۹۵۲ نفری پذیرش سال های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ رشته محل های دانشگاه های علوم پزشکی

در بخش رشته محل های دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دوره های روزانه، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک رشته محل های پذیرش نیمسال اول و دوم سال ۱۴۰۵ و نیمسال اول (مهرماه) سال ۱۴۰۶ در مجموع ۱۱ هزار و ۹۵۲ نفر پذیرفته می شوند.

تعداد ۱۰ هزار و ۲۸۳ نفر در نیمسال اول و دوم سال ۱۴۰۵ پذیرفته می شوند که از این تعداد ۷ هزار و ۵۶۸ نفر در رشته پزشکی، یک هزار و ۳۹۱ نفر در رشته دندانپزشکی و یک هزار و ۳۲۴ نفر در رشته داروسازی نیمسال اول و دوم سال ۱۴۰۵ پذیرفته می شوند.

همچنین در نیمسال اول (مهرماه) سال ۱۴۰۶ در مجموع تعداد یک هزار و ۶۶۹ نفر پذیرفته می شوند که از این تعداد یک هزار و ۴۲۳ نفر به ظرفیت رشته پزشکی و ۲۴۶ نفر به ظرفیت رشته دندانپزشکی اختصاص دارد.

ظرفیت ۵ هزار و ۶۶۶ نفری در رشته های پزشکی و دندانپزشکی دارای تعهد خدمت موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

بخش دیگری از ظرفیت رشته های پزشکی و دندانپزشکی به رشته محل های پزشکی و دندانپزشکی دارای تعهد خدمت موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد که در این بخش نیز رشته محل های پذیرش به نیمسال اول و دوم سال ۱۴۰۵ و نیمسال اول (مهرماه) سال ۱۴۰۶ تفکیک شده اند.

در بخش رشته محل های پزشکی و دندانپزشکی دارای تعهد خدمت موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تفکیک رشته محل های پذیرش نیمسال اول و دوم سال ۱۴۰۵ و نیمسال اول (مهرماه) سال ۱۴۰۶ در مجموع ۵ هزار و ۶۶۶ نفر پذیرفته می شوند.

تعداد ۳ هزار و ۳۶ نفر در نیمسال اول و دوم سال ۱۴۰۵ پذیرفته می شوند که از این تعداد ۲ هزار و ۶۱۳ نفر در رشته پزشکی، ۴۲۳ نفر در رشته دندانپزشکی در نیمسال اول و دوم سال ۱۴۰۵ پذیرفته می شوند.

همچنین در نیمسال اول (مهرماه) سال ۱۴۰۶ در مجموع تعداد ۲ هزار و ۶۳۰ نفر پذیرفته می شوند که از این تعداد ۲ هزار و ۲۸۰ نفر به ظرفیت رشته پزشکی و ۳۵۰ نفر به ظرفیت رشته دندانپزشکی اختصاص دارد.

در این بخش متقاضیان باید این به نکته توجه کنند که رشته های تحصیلی پزشکی و دندانپزشکی دارای تعهد خدمت موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت کدرشته محل های مشخص و مجزا با درج محل تعهد خدمت در این دفترچه راهنما و صرفاً برای ارائه خدمت در شهرستان ها و مناطق محروم و کم برخوردار است.

شرایط و ضوابط این افزایش ظرفیت، بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب جلسه ۳۰ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو به شرح ذیل است:

۱) پذیرفته شدگان کدرشته محل های موردنظر، به مدت یک و نیم برابر مدت تحصیل، در مناطق محروم و کم برخوردار مورد نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دارای تعهد خدمت هستند و در صورت عدم نیاز دانشگاه یاد شده در هر محلی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین کند، خدمت کنند.

۲) تعهدات فوق قابل خرید و جابجایی نیست.

۳) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی محل قبولی، مکلف به اخذ تعهد خدمت محضری از پذیرفته شدگان این کدرشته محل ها مطابق اسناد تعهد محضری ابلاغ شده به دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس ضوابط این آیین نامه در ابتدای ثبت نام است.

۴) پذیرفته شدگان کدرشته محل مصوبه فوق، مجاز به جابجایی کدرشته محل قبولی نیستند.

۵) پذیرفته شدگان کدرشته محل مصوبه فوق، مجاز به ادامه تحصیل تا قبل از گذراندن نیمی از دوران تعهد نیستند. در صورت ادامه تحصیل دانش آموختگان این سهمیه در مقطع تخصص، بخش باقیمانده از دوره تعهد خدمت باید پس از اتمام مقطع تخصص در محل خدمت دوره تعهد، انجام پذیرد. مدت تحصیل در دوره تخصص جزء مدت تعهد خدمت محسوب نخواهد شد.

۶) ارائه مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان کدرشته محل مصوبه فوق بعد از اتمام دوره تعهد، انجام می پذیرد.

۷) دانش آموختگان این سهمیه، در طول زمان تعهد، مجاز به فعالیت پزشکی رسمی در سایر نقاط کشور نیستند.

۸) شرط لازم برای شرکت در گزینش هر کدرشته محل مصوبه فوق، کسب حدنصاب نمره علمی ۸۰ درصد گزینش آزاد رشته اصلی دوره روزانه آن دانشگاه (متناظر با کدرشته محل مصوبه) است.

۹) همه متقاضیان امکان انتخاب این کدرشته محل ها را دارند. پذیرش در هر یک از این کدرشته محل ها به صورت آزاد و رقابتی ابتدا با اولویت متقاضیان بومی استان کدرشته محل های فوق انجام می شود و در صورت خالی ماندن ظرفیت و نبود متقاضی بومی دارای شرایط دارای حدنصاب نمره، پذیرش ظرفیت خالی مانده از میان سایر متقاضیانی که کد فوق را انتخاب کرده اند و حدنصاب نمره را داشته باشند، انجام می شود. متقاضیان غیر بومی در صورت قبولی همانند متقاضیان بومی، مشمول تعهد خدمت کدرشته محل مربوطه و شرایط و ضوابط آیین نامه یادشده هستند.

تبصره: پذیرش در هر یک از کدرشته محل های استان سیستان و بلوچستان، به صورت آزاد و رقابتی ابتدا با اولویت متقاضیان بومی شهرها یا بخش های تعیین شده آن کدرشته محل، در صورت خالی ماندن ظرفیت، متقاضیان بومی استان سیستان و بلوچستان و چنانچه باز هم ظرفیت خالی بماند از میان سایر متقاضیانی که کد فوق را انتخاب کرده اند و حدنصاب نمره را داشته باشند، انجام می شود. متقاضی بومی شهر یا بخش، مطابق تعریف ارائه شده در دفترچه مشخص می شود.

ظرفیت ۷۴۸ نفری در رشته محل های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی دارای تعهد خدمت موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی

بخش دیگری از ظرفیت گروه علوم پزشکی به رشته محل های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی دارای تعهد خدمت موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی اختصاص دارد.

در بخش رشته محل های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی دارای تعهد خدمت موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی در نیمسال اول و دوم سال ۱۴۰۵ در مجموع ۷۴۸ نفر پذیرفته می شوند که از این تعداد ۵۴۴ نفر در رشته پزشکی، ۱۱۴ نفر در رشته دندانپزشکی و ۹۰ نفر در رشته داروسازی پذیرفته می شوند.

این ظرفیت براساس قانونی با عنوان «اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» مصوبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، برای رشته های مندرج در جداول مربوطه در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به منظور تربیت و تأمین نیروی انسانی بومی مورد نیاز مناطق محروم کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا می شود.

بر اساس این قانون تا ۳۰ درصد ظرفیت در رشته های مورد نیاز از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها با نوع گزینش بومی استانی پذیرش می شود. این رشتهها بر اساس دستورالعمل قانون مذکور و به همراه ظرفیت و شرایط و ضوابط مهم، در دفترچه درج شده است.

مهمترین شرایط و ضوابط پذیرش این رشته ها به شرح زیر است:

۱- سهمیه های بومی متناسب با وضعیت نقاط محروم هر استان برای افراد بومی متقاضی خدمت در مناطق محروم در دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد شده است. اکثر ظرفیت های پیش بینی شده به شیوه «بومی استانی» بوده که دانشگاه محل قبولی متقاضی، مطابق مناطق محروم و کم برخوردار مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی، از پذیرفته شدگان تعهد محضری اخذ می کند.

۲- بر اساس مصوبه دوازدهمین و نوزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ های ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ و ۵ مردادماه ۱۳۹۸ پذیرش در این رشته محل ها به صورت زیر است:

- در رشته محل هایی که «مخصوص متقاضیان بومی استان خاصی» است، همه متقاضیانی که استان بومی آنها مطابق با استان رشته باشد، اجازه انتخاب آن کدرشته محل را دارند.

- در رشته محل هایی که «مخصوص متقاضیان بومی شهر (یا بخش) خاصی» است، همه متقاضیانی که حداقل ۲ شهر (یا بخش) از ۴ شهر (یا بخش) «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر»، «محل تولد» با شهر (یا بخش) رشته تعیین شده، تطابق داشته باشد، اجازه انتخاب آن کدرشته محل را دارند. سایر متقاضیان مجاز به انتخاب این کدرشته محل ها نیستند.

- در رشته محل هایی که «مخصوص متقاضیان استان سیستان و بلوچستان با اولویت پذیرش متقاضیان بومی مناطق تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی زابل، زاهدان یا دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر» هستند، همه متقاضیان بومی استان سیستان و بلوچستان مجاز به انتخاب این رشته محل ها هستند اما اولویت پذیرش با متقاضیانی است که حداقل ۲ شهر (یا بخش) از ۴ شهر (یا بخش) «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر»، «محل تولد» با شهر (یا بخش) منطقه رشته تحت پوشش تعیین شده تطابق داشته باشد و در صورتیکه ظرفیت خالی بماند، از متقاضیان بومی استان سیستان و بلوچستان نیز پذیرش انجام می شود.

- حدنصاب این رشته ها، همان حدنصاب رشته اصلی در دوره روزانه آن دانشگاه (رشته محل مادر) است. این حدنصاب برای متقاضی آزاد ۸۰ درصد گزینش آزاد و برای متقاضی رزمنده و ایثارگر مطابق قوانین رزمندگان و ایثارگران است.

۳- اولویت تحصیل دانشجوی بومی، در استان خود است.

۴- به موجب برقراری عدالت آموزشی و اصلاحیه های بعدی، پذیرفته شدگان استفاده کننده از این سهمیه، مکلف هستند قبل از ثبت نام، ضمن حضور در دفاتر اسناد رسمی در معیت نمایندگان دفتر حقوقی دانشگاه / دانشکده ها نسبت به تودیع سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع عمومی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی) مطابق فرم تعهدی که در زمان ثبت نام در اختیار آنان قرار می گیرد، اقدام کنند.

۵- در مواردی که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان، سهمیه بومی در استان های همجوار ایجاد شده، لازم است دانشگاه محل قبولی متقاضی، با دانشگاه متقاضی ایجاد سهمیه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگی کرده تا متقاضی پس از فارغ التحصیلی به دانشگاه استان بومی خود جهت ارائه خدمت هدایت شود.

۶- ادامه تحصیل، پس از گذراندن نیمی از مدت زمان تعهد امکانپذیر است.

۷- مشمولان این سهمیه، مجاز به نقل و انتقال و تغییر رشته قبولی نیستند. بنابراین ضروری است، در انتخاب رشته دقت شود.

توجه: متقاضیان لازم است قبل از انتخاب رشته دوره های روزانه، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسلامی، از نحوه پذیرش دانشجو در این دوره ها در بخش دوم دفترچه راهنما و همچنین از شرایط و ضوابط اختصاصی و نحوه ارائه خدمات دانشجویی هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مندرج در دفترچه پیوست ها (مشخصات و شرایط دانشگاهها به صورت فایل جداگانه مندرج در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور) نیز مطلع شوند.