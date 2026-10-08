به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر پنج شنبه در اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدا» با اشاره به فضاسازی‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی بودند که به‌زودی شاهد شکست ایران خواهند بود اما امروز مردم همدان و سراسر کشور با حضور یکپارچه خود نشان دادند که این ملت با صلابت در مسیر دفاع از حق و آرمان‌های خود ایستاده است.

وی با اشاره به شعارهای حماسی مردم در این اجتماع گفت: مردم همدان یکپارچه شعار «هیهات من الذله» سر می‌دهند و این شعار بیانگر راهبرد کلان ملت ایران است که نه اهل سازش هستند و نه در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم می‌شود.

نایب ‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا افزود: تهدیدها و فضاسازی‌هایی که در روزهای گذشته درباره حمله به ایران مطرح شده بخشی از حربه‌های روانی دشمن است اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که ملت ایران از این تهدیدها هراسی ندارد.

حاجی ‌بابایی با بیان اینکه اتحاد رمز پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: ملت ایران برای حفظ استقلال و آزادی کشور در کنار هم ایستاده‌اند و هرگز از مسیر خونخواهی امام شهید خود و شهدای راه مقاومت عقب‌نشینی نخواهند کرد و مردم با شعار «یالثارات الحسین» بر عهد خود با شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از ملت‌های آزادی‌خواه جهان، خاطرنشان کرد: از تمام آزادگان جهان می‌خواهیم که گفتمان مقاومت را پاس بدارند.

نایب‌رئیس مجلس همچنین ضمن قدردانی از ایستادگی ملت‌های مقاوم به‌ویژه مردم یمن در برابر فشارهای استکبار جهانی آن را الگویی از مقاومت در برابر ظالمان دانست و تصریح کرد: ملت همدان و آحاد مردم ایران بار دیگر پیمان بستند که برای دفاع از استقلال، عزت و منافع ملی کشور تا پای جان در برابر دشمنان بایستند.