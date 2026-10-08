  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

پلیس راه اصفهان درباره کاهش دید در محورهای مواصلاتی هشدار داد

پلیس راه اصفهان درباره کاهش دید در محورهای مواصلاتی هشدار داد

اصفهان- رئیس پلیس راه استان اصفهان نسبت به احتمال وقوع گردوغبار و کاهش دید در برخی محورهای مواصلاتی استان همزمان با آغاز فصل پاییز هشدار داد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته انتظامی با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل پاییز، تجربه سال‌های گذشته و هشدارهای هواشناسی، احتمال تغییرات جوی، وزش باد شدید و شکل‌گیری مقطعی گردوغبار در برخی محورهای مواصلاتی استان وجود دارد.

وی افزود: برخی محورهای شمالی و شرقی استان از جمله آزادراه شهید حجازی، آزادراه نطنز-کاشان-قم، محور اصفهان-سجزی، محور نائین-اردکان، نائین-انارک-خور-طبس و محور نائین-اردستان ممکن است در زمان بروز تغییرات جوی با گردوغبار شدید و کاهش دید مواجه شوند.

در شرایط گردوغبار از ادامه مسیر خودداری کنید

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به شرایط جوی گفت: در صورت مواجه شدن با گردوغبار شدید و کاهش دید، رانندگان باید پیش از رسیدن به کانون گردوغبار در یک محل ایمن توقف کرده و پس از عادی شدن شرایط، حرکت خود را ادامه دهند.

میرزایی ادامه داد: رانندگان در چنین شرایطی باید چراغ‌های خودرو را روشن نگه دارند تا ضمن افزایش قابلیت دیده‌شدن خودرو، امکان تشخیص بهتر مسیر نیز فراهم شود.

وی رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را از دیگر الزامات رانندگی در شرایط نامساعد جوی عنوان کرد و گفت: کاهش سرعت و افزایش فاصله طولی می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث در شرایط کاهش دید جلوگیری کند.

هشدار پلیس به سرویس‌های دانش‌آموزی و دانشجویی

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی و افزایش تردد سرویس‌های دانش‌آموزی و دانشجویی اظهار کرد: رانندگان این خودروها باید به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه توجه داشته باشند و از سوار کردن سرنشین اضافه بیش از ظرفیت صندلی‌های خودرو خودداری کنند.

میرزایی تأکید کرد: تمامی رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه باید کمربند ایمنی خود را ببندند و از عجله و شتاب بی‌مورد در رانندگی پرهیز کنند.

وی از رانندگان خواست با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کنند و از توقف در مسیر عبور وسایل نقلیه خودداری کنند و افزود: در صورت ضرورت توقف، خودرو باید در منتهی‌الیه سمت راست و خارج از مسیر عبور متوقف شود تا خطری برای راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده ایجاد نشود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه جدی به شرایط جوی نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد و همکاری رانندگان و شهروندان می‌تواند به کاهش حوادث در محورهای مواصلاتی استان کمک کند.

کد مطلب 6971848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها