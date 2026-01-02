امام جمعه تالش: صیانت از امنیت پایدار کشور وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی نورزاد در خطبههای نماز جمعه امروز تالش با اشاره به اهمیت امنیت ملی اظهار کرد: هوشیاری و مراقبت آحاد مردم در صیانت از «کبریت احمری» به نام امنیت پایدار کشور که مطمع دشمنان است، وظیفهای همگانی به شمار میرود.
وی افزود: آنچه معاندین این مرز و بوم را آزار میدهد، حفظ همدلی، اُبهت، غیرت و انسجام ملی مردم است؛ مردمی که با وجود همه گلایهها، انتقادات، اعتراضات و مطالبات، در پای ناموس وطن، استقلال و اقتدار این خاک مقدس ایستادهاند.
امام جمعه تالش با انتقاد از برخی عملکردهای مدیریتی در حوزه اقتصاد گفت: اعلام شناسایی افرادی که ارز یارانهای دریافت کرده اما در مسیر درست هزینه نکردهاند، این سوال جدی را ایجاد میکند که دستگاههای نظارتی و مدیریتی تا امروز دقیقاً مشغول چه کاری بودهاند؟ دانسته یا نادانسته، در هر صورت این وضعیت نشانه غفلت است.
وی تأکید کرد: ما در حوزه اقتصاد به «حاج قاسم» نیاز داریم؛ مدیری با روحیه انقلابی، فهم درست از منویات رهبر معظم انقلاب و پایبند به سیاستهای اقتصاد مقاومتی که نسخهای غیررانتی و مستقل از مکتب سرمایهداری غربی است و ریشه رانت و ویژهخواری را بخشکاند.
خطیب جمعه تالش با اشاره به سیره امیرالمؤمنین (ع) خاطرنشان کرد: از برجستهترین صفات حضرت علی (ع) کار برای خدا و چشمپوشی از خود در برابر تکلیف الهی بود؛ حق را باید گفت حتی اگر به ضرر انسان باشد و حتی اگر تهدید، تخریب، حذف یا منزوی شدن را به دنبال داشته باشد.
نورزاد، شهید حاج قاسم سلیمانی را الگوی عینی این مکتب دانست و گفت: ویژگی بارز شهید سلیمانی این بود که فقط خدا را میدید و فقط خدا را بزرگ میدانست؛ او از جنس دنیا نبود و مصداق کامل «کمال انقطاع الیالله» به شمار میرفت.
وی با تمجید از مواضع اخیر رئیسجمهور افزود: رئیس جمهور در سخنان اخیر خود به نکتهای شجاعانه و راهبردی در حل مسائل اقتصادی اشاره کرد و آن، حذف ارز ترجیحی از برخی نهادها و رساندن مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی است؛ سیاستی که مقابله با صاحبان نفوذ را بهدنبال دارد اما به نفع محرومان است.
امام جمعه تالش در پایان تصریح کرد: راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور، مبارزه جدی با مافیا و گردنکلفتها و انجام «جراحی اقتصادی» است؛ هرچند این جراحی هزینه و خونریزی دارد، اما تنها مسیر نجات اقتصاد و حفظ کرامت مردم است.
