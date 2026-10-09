انتقاد امام جمعه دیباج از سیاست جدید توزیع ارز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج که در مصلای این شهر برگزار شد، خواستار توجه ویژه مسئولان ارشد اجرایی استان سمنان و اداره کل آموزش و پرورش به مسائل و مشکلات آموزشی مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته شد.

وی با اشاره به نقش مسائل آموزشی در مهاجرت از روستاها و بخش‌های کمتر توسعه‌یافته استان، اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین آینده تحصیلی فرزندان خود تلاش می‌کنند در مناطق بزرگ‌تر و برخوردارتر سکونت داشته باشند؛ ازاین‌رو، بی‌توجهی کافی به مسائل آموزشی مناطق کوچک‌تر می‌تواند به فرسایش آموزشی در این مناطق منجر شود.

انتقاد از شیوه توزیع ارز در بازار

امام جمعه دیباج همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات آموزش و پرورش این منطقه شد و افزود: شهر دیباج هر سال با مشکلاتی در حوزه آموزش و پرورش مواجه است و در صورت بی‌توجهی به مسائل آموزشی، این شهر با آسیب‌های جمعیتی روبه‌رو خواهد شد.

قریب در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های ناشی از تصمیمات ارزی جدید دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: تزریق ۲ میلیارد دلار اسکناس به بازار، بحث‌های مختلفی را به دنبال داشته است و مسئولان باید در اجرای چنین تصمیماتی، ملاحظات کارشناسی را مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به ایراداتی که به مداخله دولت در بازار ارز با این حجم وارد است، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را شیوه اجرای این طرح دانست و افزود: فروش گسترده ارز به اشخاص حقیقی، آن هم در بازاری که افراد به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند، گزینه مناسبی نیست.

توزیع ارز میان همه اقشار جامعه، بدون در نظر گرفتن نیازهای مشخص، توجیهی ندارد

امام جمعه دیباج همچنین با بیان اینکه این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل بازار کمک کند، تصریح کرد: دولت شاید بتواند به‌طور موقت بازار را کنترل کند، اما پس از مدتی تقاضاهای جدید دوباره شکل می‌گیرد و به بازار بازمی‌گردد.

قریب ادامه داد: اگر توزیع ارز بر اساس نیاز متقاضیان، از جمله نیاز مسافران، بیماران یا فعالان بخش تولید انجام شود، می‌توان آن را قابل قبول دانست؛ اما توزیع ارز میان همه اقشار جامعه، بدون در نظر گرفتن نیازهای مشخص، توجیهی ندارد.

وی یکی دیگر از ایرادات این طرح را تأثیر نگذاشتن عرضه اخیر ارز بر روند بازار عنوان کرد و گفت: با وجود عرضه ارز در روزهای گذشته، این اقدام تأثیر محسوسی بر بازار نداشته و روند افزایشی قیمت دلار همچنان ادامه دارد.

ضرورت هدایت ارز به سمت کالاهای اساسی و تولید

امام جمعه دیباج با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع ارزی اظهار کرد: اگر این مبلغ به واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید اختصاص یابد، می‌توان از بروز بسیاری از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کرد؛ در حالی که توزیع ارز به شیوه فعلی لزوماً به تغییر رفتار بازار و کاهش قیمت کالاها منجر نمی‌شود.

قریب با انتقاد از رویکرد توزیع گسترده ارز میان اشخاص حقیقی تأکید کرد: قرار بود جایگاه دلار در اقتصاد کشور تضعیف شود، اما این رویکرد عملاً رفتار تبدیل ریال به دلار را بیش از پیش به رسمیت می‌شناسد.

وی در پایان خواستار بازنگری دولت در این سیاست شد و گفت: دولت باید پیش از آنکه دیر شود، بررسی کند که ارزهای توزیع‌شده را چه کسانی و با چه هدفی خریداری کرده‌اند؛ در غیر این صورت، این طرح فایده‌ای برای مردم نخواهد داشت.