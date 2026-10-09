به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان، با اشاره به الزامات و بایسته‌های زیست مؤمنانه و عفیفانه، ارتقای سواد رسانه‌ای و مدیریت مصرف دیجیتال در حریم خانواده را یکی از ارکان اساسی صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی دانست.

امام جمعه دشتستان با بیان اینکه میدان تقابل فرهنگی و شناختی به درون خانه‌ها و ابزارهای دیجیتال کشیده شده است، اظهار کرد: گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی فرزندان، نوجوانان و جوانان تبدیل شده‌اند و نمی‌توان نسبت به محتوای منتشرشده در این فضا بی‌تفاوت بود.

وی با تأکید بر مسئولیت خانواده‌ها در مراقبت از ورودی‌های فکری و فرهنگی فرزندان افزود: در آموزه‌های قرآن کریم، گوش، چشم و قلب انسان مسئولیت‌آور هستند و انسان در برابر آنچه می‌شنود، می‌بیند و می‌پذیرد، پاسخگو خواهد بود.

مصلح با اشاره به آیه ۳۶ سوره اسراء، بر ضرورت پرهیز از پیروی بدون آگاهی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که والدین نسبت به سلامت غذای فرزندان خود حساسیت دارند، باید در انتخاب محتوای فکری و دیداری آنان نیز دقت کنند و اجازه ندهند فرزندان بدون آموزش و راهبری در فضای مجازی رها شوند.

وی با استناد به آموزه‌های دینی، گوش‌سپردن به محتوای انحرافی و تأثیرپذیری بدون تحلیل از تولیدکنندگان محتوا را تهدیدی برای استقلال فکری و اخلاقی افراد دانست.

سه راهکار برای صیانت از خانواده در فضای دیجیتال

امام جمعه دشتستان، ارتقای سواد رسانه‌ای والدین، ایجاد فضای گفت‌وگوی انتقادی در خانواده و قاعده‌مندکردن مصرف دیجیتال را سه راهکار اساسی برای مدیریت این شرایط عنوان کرد.

وی افزود: والدین باید با شیوه‌های دروغ‌پردازی، تحریف، تقطیع مطالب و روش‌های تأثیرگذاری تبلیغاتی آشنا شوند تا بتوانند در برابر پرسش‌ها و شبهات فرزندان، پاسخ‌های منطقی و اقناعی ارائه دهند.

مصلح با تأکید بر اینکه تحکم و سخت‌گیری صرف یا رهاسازی کامل فرزندان، هیچ‌کدام رویکرد مناسبی نیست، تصریح کرد: باید فضای امن گفت‌وگو در خانه شکل بگیرد تا نوجوانان بتوانند پرسش‌ها و ابهامات خود را با والدین مطرح کنند و برای یافتن پاسخ، ناچار به مراجعه به منابع نامعتبر نباشند.

وی همچنین تعیین قواعد معقول برای ساعت استفاده از تلفن همراه، بازی‌های اینترنتی و ورود گوشی به زمان استراحت و خلوت خانواده را ضروری دانست و تأکید کرد: زیست عفیفانه در عصر دیجیتال، بدون انضباط رسانه‌ای و مراقبت آگاهانه امکان‌پذیر نیست.

سه جنگ تحمیلی و راهبردهای مشترک دشمن

امام جمعه دشتستان در خطبه دوم نماز جمعه برازجان، با بررسی وجوه مشترک سه مقطع از جنگ‌های تحمیلی علیه ایران، اظهار کرد: در تحلیل این نبردها، باید به اهداف، شیوه‌های عملیات و تلاش‌های رسانه‌ای دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی توجه کرد.

وی با اشاره به جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مدعی شد که هدف اصلی دشمن در این تقابل‌ها، تضعیف استقلال ایران و تغییر هویت اسلامی آن بوده است.

مصلح همچنین تحریف واقعیت‌ها و وارونه‌نمایی نتایج نبردها را از شگردهای رسانه‌ای دشمن برشمرد و گفت: در کنار هدایت رهبری، ایثار نیروهای نظامی، حمایت مردم و حفظ وحدت و انسجام ملی، از عوامل مورد تأکید در ایستادگی ایران در برابر فشارها و تهدیدها هستند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی افزود: تقویت وحدت میان اقشار مختلف جامعه، از مؤلفه‌های مهم عبور از شرایط دشوار و مقابله با فشارهای خارجی است.

نماز؛ محور تربیت دینی و تقویت معنویت جامعه

امام جمعه دشتستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به اجلاس سراسری نماز، بر نقش نماز در تقویت معنویت، آرامش فردی و پایداری اجتماعی تأکید کرد.

وی نماز را فراتر از یک تکلیف فردی دانست و آن را عاملی برای تقویت ارتباط انسان با خداوند، مهار خواهش‌های نفسانی و پرورش امید و مسئولیت‌پذیری در جامعه توصیف کرد.

مصلح با بیان اینکه خانواده نخستین کانون تربیت عبادی فرزندان است، اظهار کرد: والدین باید با رفتار عملی، اقامه نماز و استفاده از زبان محبت و تشویق، فرزندان خود را به عبادت ترغیب کنند و از اجبار و برخوردهای تهدیدآمیز بپرهیزند.

وی همچنین بر نقش معلمان در پیوند مدرسه و مسجد، تأثیر دوستان و همسالان در گرایش نوجوانان به نماز جماعت و ضرورت حضور عملی استادان دانشگاه و حوزه در برنامه‌های عبادی تأکید کرد

امام جمعه دشتستان در پایان، مسئولیت نخبگان، اندیشمندان و اصحاب قلم و هنر را در ترویج فرهنگ نماز مهم دانست و خواستار تولید آثار علمی، ادبی و هنری برای تبیین جایگاه نماز و تقویت این فرهنگ در فضای عمومی و رسانه‌ای شد.