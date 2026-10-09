به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: مردم ایران در مقاطع دشوار و در جریان جنگ‌های تحمیلی با حضور و ایستادگی خود نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ اقتدار کشور ایفا کرده‌اند و اکنون نیز انتظار دارند مسئولان در عرصه اقتصاد با همان روحیه جهادی و ابتکار عمل وارد میدان شوند.



وی افزود: مسئولان باید شرایط زندگی مردم را به‌درستی درک کنند و با طراحی برنامه‌های مؤثر، اجازه ندهند خانواده‌ها برای تأمین نیازهای ضروری خود با نگرانی مواجه شوند، چراکه صرف وجود کالا در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها به معنای تأمین نیاز جامعه نیست و قدرت خرید اقشار مختلف مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.



امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور بیان کرد: ایران از نعمت‌ها و امکانات خدادادی فراوانی برخوردار است که باید با تدبیر و مدیریت صحیح در مسیر بهبود وضعیت زندگی مردم به کار گرفته شود.



حسینی بوشهری با بیان اینکه تصمیم‌گیری در مسائل اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی است، گفت: مسئولان باید با صاحب‌نظران و اصحاب فکر مشورت کنند و با پرهیز از تصمیم‌گیری‌های فردی، راهکارهایی برای حل مشکلات معیشتی جامعه ارائه دهند.



وی با اشاره به ایستادگی مردم در شرایط دشوار کشور تصریح کرد: همان‌گونه که نیروهای مسلح در میدان دفاع از کشور با اقتدار عمل کرده‌اند، مسئولان اقتصادی نیز باید با تلاش مضاعف و برنامه‌ریزی منسجم برای رفع دغدغه‌های مردم وارد عمل شوند.



مردم با حضور خود نقش رهبری را ایفا کردند



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف کشور اظهار کرد: ملت ایران طی بیش از ۲۲۲ شب با حضور خود نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس، پای دفاع از کشور و نظام ایستاده‌اند و این حضور گسترده، جلوه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری و بصیرت مردم است.



حسینی بوشهری با اشاره به فاصله زمانی میان شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید گفت: مردم در این مقطع حساس، در کنار مجلس خبرگان رهبری و مسئولان کشور، نقش مهمی در حفظ انسجام و عبور از شرایط دشوار ایفا کردند.



وی ادامه داد: مردم با حضور در میدان نشان دادند که این حرکت را آغاز راه می‌دانند و آمادگی دارند تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور و همراهی آنان را ضروری بدانند، در صحنه باقی بمانند.



امام جمعه قم با تجلیل از این روحیه و وفاداری مردم تأکید کرد: حضور آگاهانه ملت در عرصه‌های حساس، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود و باید قدر این همراهی و مسئولیت‌پذیری ملی دانسته شود.



وی در ادامه با اشاره به پیام‌ها و بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: بازخوانی این سخنان در شرایط کنونی می‌تواند ابعاد تازه‌ای از مفاهیم و توصیه‌های مطرح‌شده در آنها را برای جامعه روشن کند.



پیام‌های رهبران انقلاب را چندبار بخوانید



حسینی بوشهری با توصیه به نسل جوان و اقشار مختلف جامعه برای مطالعه دقیق بیانات و پیام‌های رهبران انقلاب اسلامی اظهار کرد: برخی از این سخنان حاوی نکات عمیق و راهبردی هستند که ممکن است در نخستین مطالعه، همه ابعاد آنها به‌درستی درک نشود و از همین رو بازخوانی چندباره آنها ضرورت دارد.



وی افزود: شرایط اجتماعی و فضای حاکم بر مقاطع مختلف تاریخی ممکن است مانع درک کامل برخی پیام‌ها شود، اما مراجعه دوباره به این بیانات می‌تواند زمینه فهم بهتر مفاهیم و جهت‌گیری‌های مورد تأکید رهبران انقلاب را فراهم کند.



امام جمعه قم با تأکید بر اهمیت پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: مسیر آینده کشور باید بر مبنای بهره‌گیری از این آموزه‌ها و حرکت در چارچوب رهنمودهای رهبری دنبال شود.



وی همچنین با اشاره به فشارهای گوناگون دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن در عرصه‌های مختلف از جمله نظامی، اقتصادی و دریایی به دنبال آزمودن میزان تحمل و پایداری ملت ایران است، اما مردم کشور تاکنون در برابر این فشارها ایستادگی کرده‌اند.



حسینی بوشهری با اشاره به تجربه دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان خاطرنشان کرد: در کنار این درگیری‌ها، اقدامات تروریستی و جنایت‌هایی نیز در مناطق مرزی کشور رخ داده و نیروهایی از مجموعه انتظامی، سپاه، بسیج و ارتش در جریان این حوادث به شهادت رسیده‌اند.



دشمن در عرصه فرهنگی نیز به دنبال نفوذ است



امام جمعه قم با بیان اینکه فشارهای دشمن به عرصه نظامی و اقتصادی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: در کنار تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های دیگر، هجمه فرهنگی نیز با هدف تغییر فضای اجتماعی و تضعیف ارزش‌های جامعه دنبال می‌شود.



وی با انتقاد از آنچه ولنگاری فرهنگی و ترویج برهنگی در برخی معابر و محیط‌های شهری خواند، افزود: همان‌گونه که نیروهای نظامی دشمن در میدان نبرد با کشور مقابله می‌کنند، جریان‌های مروج ابتذال نیز در عرصه فرهنگی به دنبال تحقق اهداف خود هستند.



حسینی بوشهری با اشاره به نگرانی مؤمنان و خانواده‌های متدین از برخی وضعیت‌های مشاهده‌شده در محیط‌های عمومی تصریح کرد. حفظ فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه و توجه به ارزش‌های مورد اعتقاد مردم، از موضوعاتی است که نباید در برابر آن بی‌تفاوت بود.



وی تأکید کرد: مقابله با تهدیدهای فرهنگی نیز همچون دیگر عرصه‌ها به هوشیاری و توجه مسئولانه نیاز دارد و جامعه باید نسبت به پیامدهای این جریان‌ها آگاه باشد.



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات عراق و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور گفت: استقلال عراق برای جمهوری اسلامی ایران به اندازه استقلال کشور خودمان اهمیت دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.



عراق باید با اقتدار از استقلال خود دفاع کند



حسینی بوشهری با اشاره به اخراج نیروهای آمریکایی از عراق اظهار کرد. این نیروها پس از آنکه از عراق خارج شدند، نباید زمینه‌ای برای بازگشت دوباره پیدا کنند و مسئولان عراقی باید در صیانت از استقلال کشور خود با جدیت عمل کنند.



وی با اشاره به درخواست‌هایی درباره خروج نیروهای ایرانی، انحلال حشد شعبی و خلع سلاح این مجموعه افزود: مردم ایران و عراق نباید به چنین خواسته‌هایی اعتنا کنند و باید با حفظ اقتدار ملی، اجازه ندهند تصمیم‌های مربوط به آینده کشورهایشان تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد.



امام جمعه قم با انتقاد از مواضع رئیس‌جمهور آمریکا در قبال تحولات منطقه تصریح کرد: ادعاها و خواسته‌های مطرح‌شده از سوی آمریکا نباید اراده ملت‌های منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و استقلال عراق باید با قدرت حفظ شود.



وی همچنین با اشاره به حضور نیروهای آمریکایی در عراق و خروج آنان خاطرنشان کرد: جلوگیری از بازگشت دوباره این نیروها مستلزم ایستادگی و اراده جدی مسئولان عراقی است.



ورزشکاران ایران در دشوارترین شرایط می‌درخشند



حسینی بوشهری در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه قم با تبریک موفقیت‌های کاروان ورزشی ایران به ورزشکاران، مسئولان و مردم اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از جنگ مواجه بوده است، ورزشکاران ایرانی در رقابت با نمایندگان ده‌ها کشور موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز شده‌اند.



وی افزود: درخشش ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که جوانان این کشور با وجود شرایط دشوار، توانایی حضور قدرتمند در میدان‌های رقابت جهانی را دارند.



امام جمعه قم با اشاره به دستاوردهای نیروهای مسلح در دفاع از کشور بیان کرد: همان‌گونه که توانمندی‌های نظامی ایران در میدان‌های دفاعی نمایان شده است، جوانان کشور نیز در عرصه‌های دیپلماسی، ورزش و دیگر میدان‌ها ظرفیت‌های خود را به نمایش خواهند گذاشت.



وی با تأکید بر اهمیت توجه به توانمندی‌های نسل جوان خاطرنشان کرد: موفقیت‌های ورزشی ایران در شرایط دشوار کنونی، مایه افتخار کشور است و باید از تلاش ورزشکارانی که برای سربلندی ایران در رقابت‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند، قدردانی کرد.