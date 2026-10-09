دادگستری پناهگاه امن مردم و مأمن اجرای عدالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی، در رأس هیئتی قضایی از دادگاه، دادسرا، دادگاه صلح و شورای حل اختلاف شهرستان دلفان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و مسائل و مشکلات مراجعان قرار گرفت.

تقدیر از تلاش جهادی کارکنان و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق

علی‌محمدی در تشریح اهداف این بازدید نظارتی اظهار کرد: هدف اصلی از این بازرسی‌ها، بررسی دقیق عملکرد همکاران قضایی و اداری در حوزه قضایی شهرستان دلفان است.

وی با ابراز رضایت از عملکرد کارکنان این حوزه افزود: همکاران ما در شهرستان دلفان با انگیزه مضاعف و روحیه جهادی، در ساعات اداری و خارج از آن به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و این پیگیری‌ها به تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های مسن و معوق منجر شده است.

صلح و سازش؛ از راهبردهای دادگستری لرستان

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اهمیت گسترش صلح و سازش تصریح کرد: این موضوع یکی از نقاط قوت و سیاست‌های راهبردی دادگستری استان در شهرستان دلفان است و با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در کنار این موضوع، شاخص‌هایی همچون پیشگیری از وقوع جرم، اتقان آرا و رعایت حقوق شهروندی نیز از سوی تیم بازرسی استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تکریم ارباب‌رجوع و صیانت از حقوق شهروندی

علی‌محمدی با تأکید بر جایگاه اعتماد عمومی در عملکرد دستگاه قضایی گفت: مردم شریف شهرستان دلفان باید دادگستری را پناهگاهی امن و محل احقاق حق و اجرای عدالت بدانند.

وی خاطرنشان کرد: تکریم ارباب‌رجوع از اولویت‌های اخلاقی کارکنان دستگاه قضایی است و در بررسی‌های انجام‌شده، موردی مبنی بر رعایت‌نشدن حقوق شهروندی مشاهده نشد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تعهد اخلاقی و حرفه‌ای کارکنان این حوزه قضایی است.

حمایت از تولید و اشتغال در اولویت پیگیری قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی شهرستان دلفان یادآور شد: با توجه به نیازهای منطقه، حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی از ضرورت‌های جدی است و باید به‌صورت ویژه از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود.