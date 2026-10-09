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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

مدیرعامل هلال‌احمر کرمانشاه: مصدوم محبوس در تصادف کنگاور نجات یافت

مدیرعامل هلال‌احمر کرمانشاه: مصدوم محبوس در تصادف کنگاور نجات یافت

کرمانشاه - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از نجات یک مصدوم گرفتار در خودروی پیکان وانت پس از برخورد با تریلی در کمربندی کنگاور خبر داد.

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بامداد جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، گزارشی از برخورد یک دستگاه پیکان وانت با تریلی در محور همدان ـ کرمانشاه، محدوده کمربندی کنگاور و پیش از روستای رستم‌آباد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه از سوی اورژانس، نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید قلیوند کنگاور برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ادامه داد: با حضور نجاتگران در صحنه، عملیات دسترسی به فرد گرفتار در خودرو و رهاسازی وی در دستور کار قرار گرفت و مصدوم پس از خارج شدن از خودرو به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل داده شد.

یگانه با اشاره به ضرورت انجام اقدامات درمانی پس از رهاسازی مصدومان حوادث جاده‌ای خاطرنشان کرد: تحویل فرد آسیب‌دیده به نیروهای اورژانس با هدف پیگیری روند درمان و دریافت خدمات پزشکی لازم انجام شد.

وی در پایان، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به اصول ایمنی هنگام تردد در جاده‌ها را در کاهش حوادث مؤثر دانست و بر مسئولیت رانندگان در حفاظت از جان خود و دیگر کاربران مسیرهای جاده‌ای تأکید کرد.

کد مطلب 6972389

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