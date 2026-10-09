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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

آماده‌باش دستگاه‌های شادگان برای مقابله با مخاطرات فصلی و سیلاب

آماده‌باش دستگاه‌های شادگان برای مقابله با مخاطرات فصلی و سیلاب

شادگان - فرماندار شادگان بر آماده‌باش دستگاه‌ها برای مقابله با مخاطرات فصلی، سیلاب و آبگرفتگی و مدیریت پیامدهای احتمالی ال‌نینو تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری ظهر جمعه در جلسه ستاد هماهنگی پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان شادگان با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه و احتمال بروز پدیده ال‌نینو اظهار کرد: در مدیریت بحران، اساس کار پیشگیری است و باید با برنامه‌ریزی دقیق اجازه ندهیم حوادث احتمالی موجب نارضایتی مردم شود.

وی افزود: هنگام وقوع بحران، عنصر زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و مدیران باید با جدیت و سرعت عمل لازم در صحنه حضور داشته باشند و تصمیمات مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون برای مواجهه با شرایط بحرانی آمادگی لازم را داشته باشند و ظرفیت نیروهای مردمی را نیز شناسایی و سازماندهی کنند.

وی اضافه کرد: پاسخ مؤثر به بحران، از مرحله آمادگی و پیشگیری آغاز می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید پیش از وقوع حادثه، تمهیدات لازم را فراهم کنند.

عفری در پایان گفت: در زمان وقوع حوادث، سرعت عمل و حضور به‌موقع مدیران و نیروهای عملیاتی اهمیت زیادی دارد و لازم است مدیران دستگاه‌ها ضمن آمادگی برای حضور سریع در محل حادثه، تصمیم‌های لازم را در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ کنند.

کد مطلب 6972398

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    نظرات

    • جباری مقدم IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      انشالله مشکل ایجاد نشود
    • عباس شویچی IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      احسنت

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