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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

کلاهبرداری از فروشندگان کالا با ارائه رسید جعلی در ایذه

کلاهبرداری از فروشندگان کالا با ارائه رسید جعلی در ایذه

اهواز - سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری عامل کلاهبرداری که از طریق رسید جعلی از سایت دیوار اقدام به کلاهبرداری از فروشندگان لوازم خانگی می‌کرد، در شهرستان ایذه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی ارجاع هفت فقره پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری خرید کالا از فروشندگان لوازم خانگی از سایت دیوار، موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس در بررسی‌های انجام‌شده مشخص کردند متهم با استفاده از رسیدهای واریز جعلی، ضمن جلب اعتماد شاکیان، مبادرت به انجام معاملات و تحصیل مال از طریق اقدامات متقلبانه به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

سرهنگ کریمی ادامه داد: متهم که ساکن شهرستان ایذه بود، در تحقیقات انجام‌شده به هفت فقره کلاهبرداری به این روش اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان به شهروندان توصیه کرد: در معاملات و داد و ستدها صرفاً به رسید ارائه‌شده توسط خریدار اعتماد نکنند و با فعال‌سازی سامانه پیامکی حساب بانکی خود، آن را بررسی و از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 6972393

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