به گزارش خبرگزاری مهر، حیدریان در دیدار با مدیرعامل مؤسسه حرا، پیمانکار پروژه بیمارستان نیایش، اظهار کرد: با توجه به نیاز مرکز استان به خدمات درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی سطح سه، بهره‌برداری از این بیمارستان نقش مهمی در ارتقای ظرفیت درمانی لرستان خواهد داشت.

وی با اشاره به فرسودگی برخی بیمارستان‌های استان، از جمله بیمارستان عشایر، بر ضرورت جدیت پیمانکار و تسریع در تکمیل پروژه تأکید کرد.

برنامه‌ریزی ۱۲ ماهه برای پیشبرد پروژه

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اعلام آمادگی دانشگاه برای پیگیری روند اجرای پروژه افزود: مقرر است با توافق طرفین، برنامه زمان‌بندی ۱۲ ماهه برای ساخت بیمارستان نیایش تدوین شود و روند اجرای طرح بر اساس این برنامه پیش برود.

اعلام آمادگی پیمانکار برای شتاب‌بخشی به ساخت

نوروز دوست، مدیرعامل مؤسسه حرا وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) و پیمانکار پروژه بیمارستان نیایش نیز در این نشست با تأکید بر آمادگی مجموعه خود برای افزایش سرعت اجرای طرح اظهار کرد: هر برنامه زمان‌بندی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای ادامه کار تعیین شود، در دستور کار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و اعتبارات پروژه

در ادامه این نشست، امین مصطفایی، مدیر منابع فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ارائه کرد. همچنین ندری، مدیر مالی دانشگاه، گزارشی درباره اعتبارات اختصاص‌یافته به این طرح ارائه داد.