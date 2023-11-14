هشدار نارنجی سامانه بارشی در خوزستان صادر شد

مدیرکل هواشناسی خوزستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تقویت سامانه بارشی از ظهر روز چهار شنبه تا اوایل وقت جمعه در استان خوزستان بیان کرد: این شرایط موجب رگبار باران و رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید گاهی تندباد لحظهای و احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد استان میشود.
محمد سبزه زاری افزود: این شرایط در مناطق مرکزی، جنوبی و شمال غرب و ارتفاعات پایدار است و احتمال لغزندگی جاده، اصابت صاعقه، اختلال در سفرهای بین شهری به ویژه در عبور از گذرگاههای کوهستانی، احتمال ریزش کوه، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی و آبگرفتگی وجاری شدن سیلابها و سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی در مناطق کوهستانی، شکستن درختان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان توصیه کرد: تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از جاری شدن سیلاب، رعد و برق، وزش باد شدید و صاعقه به کار گرفته شود. پرهیز از سفرهای غیر ضروری، لایروبی کانالها و آبروها، احتیاط در فعالیت کوهنوردی و جا به جایی عشایر کوچرو، احتیاط در عبور از حاشیه مسیلها، اقدامات لازم برای فعالیتهای عمرانی و بتنریزی، تمهیدات لازم در راستای حفظ ماشین آلات کشاورزی به کار گرفته شود.
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