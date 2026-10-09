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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

ساخت هنرستانی به نام امیرمحمد خالقی در درمیان

ساخت هنرستانی به نام امیرمحمد خالقی در درمیان

بیرجند- وزیر آموزش‌وپرورش از ساخت هنرستانی به یاد مرحوم امیرمحمد خالقی در شهرستان درمیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، روز جمعه در دومین روز سفر خود به خراسان جنوبی و در جریان سفر به شهرستان درمیان، از برنامه ساخت هنرستانی به یاد مرحوم امیرمحمد خالقی خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: این مجموعه می‌تواند یادگاری ماندگار برای مردم منطقه و زمینه‌ساز توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت مهارت‌آموزی دانش‌آموزان افزود: ایجاد فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای نسل جوان، زمینه شکوفایی استعدادها و افزایش فرصت‌های تحصیلی را فراهم می‌کند.

کاظمی همچنین از برنامه‌ریزی برای ساخت سالن ورزشی با مشارکت مردم و مسئولان و ایجاد زمین‌های ورزشی و چمن در نقاط مختلف شهرستان درمیان، از جمله گزیک و اسدیه، خبر داد.

کد مطلب 6972312

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