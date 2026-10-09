ساخت هنرستانی به نام امیرمحمد خالقی در درمیان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، روز جمعه در دومین روز سفر خود به خراسان جنوبی و در جریان سفر به شهرستان درمیان، از برنامه ساخت هنرستانی به یاد مرحوم امیرمحمد خالقی خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: این مجموعه می‌تواند یادگاری ماندگار برای مردم منطقه و زمینه‌ساز توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت مهارت‌آموزی دانش‌آموزان افزود: ایجاد فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای نسل جوان، زمینه شکوفایی استعدادها و افزایش فرصت‌های تحصیلی را فراهم می‌کند.

کاظمی همچنین از برنامه‌ریزی برای ساخت سالن ورزشی با مشارکت مردم و مسئولان و ایجاد زمین‌های ورزشی و چمن در نقاط مختلف شهرستان درمیان، از جمله گزیک و اسدیه، خبر داد.