میعادفر: توسعه متوازن اورژانس ضرورت امروز خدمات امدادی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر صبح جمعه در آیین افتتاح پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی امامشهر یزد، سرعت عمل را از عوامل حیاتی در مأموریت‌های فوریت‌های پزشکی دانست و افزود: ظرفیت پایگاه‌ها و امکانات امدادی باید با حجم مأموریت‌ها و شرایط جغرافیایی مناطق تناسب داشته باشد.

وی با قدردانی از مشارکت خیرین سلامت در ایجاد زیرساخت‌های امدادی اظهار کرد: کمک نیکوکاران برای احداث و تجهیز پایگاه‌های اورژانس، دسترسی مردم به خدمات پیش‌بیمارستانی را بهبود می‌بخشد و در حفاظت از جان انسان‌ها نقش مؤثری دارد.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین بر توزیع آمبولانس‌های جدید براساس پراکندگی جغرافیایی، نیاز مناطق و میزان مأموریت‌ها تأکید کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند آمادگی عملیاتی پایگاه‌ها را افزایش دهد و زمان حضور نیروهای امدادی در محل حادثه یا بر بالین بیماران را کاهش دهد.

میعادفر توسعه متوازن زیرساخت‌های اورژانس در مناطق شهری و جاده‌ای، تأمین تجهیزات استاندارد و نوسازی خودروهای امدادی را از الزامات ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی برشمرد.

پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی امامشهر یزد صبح امروز با حضور جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، استاندار یزد، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، جمعی از مدیران استانی و خیرین سلامت افتتاح شد.