به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه انفرادی آثار حجم و تصویرسازی زهرا (زارا) رسولی با عنوان «میانه» عصر جمعه ۱۷ مهر در گالری سو افتتاح می‌شود و تا اول آبان ادامه خواهد داشت.

زهرا رسولی هنرمند افغان که در تهران زندگی و کار می‌کند، در رشته طراحی صنعتی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تحصیل کرده است. رسولی عمدتاً با رنگ روغن روی بوم کار می‌کند و در کنار آن مجسمه‌های سرامیکی می‌سازد. تجربه زیسته او به عنوان مهاجر و عضوی از جامعه هزاره افغانستان، در شکل‌گیری نگاه هنری‌اش نقش دارد. آثار او به هویت، تعلق، حافظه و ریشه‌ها می‌پردازند و تجربه‌های فردی و جمعی را در پیوند با گذشته، زندگی امروز و سرزمین اجدادی‌اش بازتاب می‌دهند. پیکره انسانی و تجربه درونی در نقاشی‌های رسولی جایگاهی محوری دارند. او از طریق پیکره‌ها و فضاهای آثارش، فاصله و نزدیکی با گذشته و معنای تعلق را کاوش می‌کند.

در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است: «در مجموعه «میانه»، جهان بیرون را از دریچه فضایی کوچک و محدود می‌بینم: باغچه، اجزای باغچه، بدن فرد و تهدیدهای پیرامونش همگی در میدانی مشترک قرار دارند و هرکدام به شیوه خود مواجهه با جهان بیرون را تجربه می‌کنند. پرنده و بدن به همان جغرافیا تعلق دارند و در جهان کوچک خود شاهد سوختن باغچه‌ هستند. گل‌ها نیز، که حاصل رشد و زندگی در باغچه‌اند، میان آتش، خارها و علف‌های هرز همان مکان گرفتار شده‌اند. «میانه» برای من به معنای در میانه میدان بودن است؛ قرار داشتن درون یک وضعیت. جایی که جهان شخصی و جهان بیرونی، زندگی و خشونت، و تجربه فردی و جمعی در فضایی مشترک به هم می‌رسند.»