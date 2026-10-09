به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، «امیر باقری» ضمن تقدیر از عملکرد مجموعه بانک مسکن در سال ۱۴۰۴، برگزاری به‌موقع مجمع عمومی این بانک را گامی مثبت و پیشرو ارزیابی کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به برگزاری به موقع و موفق مجمع عمومی بانک مسکن، اظهار داشت: بانک مسکن در برگزاری مجمع عمومی خود پیشگام بود که مورد توجه و تایید مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته است.

باقری با تأکید بر دستاوردهای این بانک در حوزه‌ اصلاح ساختار مالی گفت: اقدامات صورت گرفته در بانک مسکن به‌ویژه در محورهای مرتبط با مدیریت سود و زیان و صفر شدن اضافه برداشت‌ها، حاکی از وضعیت خوب این بانک است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات بانک مسکن در حوزه تامین مالی مسکن اشاره کرد و افزود: گزارش عملکرد ارائه شده توسط دکتر خورسندیان در حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مورد استقبال وزیر محترم نیز واقع شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان سخنان خود ضمن تشکر از عملکرد مجموعه بانک مسکن در سال ۱۴۰۴، مجددا برگزاری منظم و کارآمد مجمع عمومی این بانک را اتفاق خوبی توصیف کرد.

در این مراسم، مدیران حاضر در جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد بانک مسکن پرداختند.

در پایان، علیرضا خاتون زاده ابیانه به عنوان عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن معرفی شد و از خدمات جعفر آقاملائی در طول تصدی این سمت تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، خاتون‌زاده ابیانه پیش از این در سمت مدیرکل دفتر امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت داشته است.