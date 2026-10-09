  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

ورود واکسن آنفلوانزای فرانسوی و روسی

ورود واکسن آنفلوانزای فرانسوی و روسی

سخنگوی سازمان غذا و دارو، از ورود محموله‌ جدید واکسن آنفلوانزا به کشور خبر داد.

محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توزیع واکسن آنفلوانزای سه‌ ظرفیتی واکسی‌گریپ با اولویت زنان باردار و کودکان زیر سه سال انجام می‌شود.

وی افزود: تعیین داروخانه‌ها و مراکز منتخب، تخصیص سهمیه و نظارت بر رعایت اولویت‌ها بر عهده معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی است. همچنین مسئولان فنی داروخانه‌ها بر فرایند تحویل واکسن و ثبت اطلاعات در سامانه تیتک نظارت خواهند داشت.

هاشمی گفت: همچنین ۵۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزای تأمین‌شده از روسیه که برای زنان باردار و کودکان زیر سه سال مورد تأیید است، به معاونت بهداشت وزارت بهداشت تحویل شده است.

لازم به توضیح است، واکسن سه ظرفیتی واکسی گریپ، محصول کشور فرانسه است.

کد مطلب 6972329
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      6 1
      پاسخ
      فرانسه؟!
    • علوی IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      7 1
      پاسخ
      ماجرای خون های آغشته به ویروس ایدز که از فرانسه وارد شده بود جلوی چشم همه هست
    • دارو. DE ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      1 4
      پاسخ
      داروخانه ها در توزیع این محصولات عموما هرگز بر مدار مصوبات وضع شده نبودند. شیرخشک و نحوه ارایه فاکتور و حق فنی هرگز رضایت بخش نبوده است. الان هم یک بنای بسیار لاکچری به سازمان غذا و دارو مختص شده. در بسیاری موارد ضرورت ندارد.
    • حسين DE ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مگر ما خودمون انواع واكسن توليد نمی كنيم ؟
    • پریا IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      2 0
      پاسخ
      ما بیماران خاص چی
    • IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      به هیچ کدوم اعتماد ندارم. سالهای بعد معلوم می شود اینها چی بودند و چه عوارضی داشتند. نه به محصولات پزشکی فرانسه و دشمن
    • ایرانی IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      1 0
      پاسخ
      سرمابخوریم بهتره، هزینش کمتره.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها