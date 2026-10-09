ورود واکسن آنفلوانزای فرانسوی و روسی

محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توزیع واکسن آنفلوانزای سه‌ ظرفیتی واکسی‌گریپ با اولویت زنان باردار و کودکان زیر سه سال انجام می‌شود.

وی افزود: تعیین داروخانه‌ها و مراکز منتخب، تخصیص سهمیه و نظارت بر رعایت اولویت‌ها بر عهده معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی است. همچنین مسئولان فنی داروخانه‌ها بر فرایند تحویل واکسن و ثبت اطلاعات در سامانه تیتک نظارت خواهند داشت.

هاشمی گفت: همچنین ۵۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزای تأمین‌شده از روسیه که برای زنان باردار و کودکان زیر سه سال مورد تأیید است، به معاونت بهداشت وزارت بهداشت تحویل شده است.

لازم به توضیح است، واکسن سه ظرفیتی واکسی گریپ، محصول کشور فرانسه است.