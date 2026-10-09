حاج علی اکبری: صیانت از خانواده به یک نهضت ملی فراگیر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت به امامت حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری، در دانشگاه تهران و با حضور نمازگزاران، آغاز شد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، خطیب نمازجمعه تهران، در خطبه های نمازجمعه این هفته پایتخت با تأکید بر ضرورت صیانت از خانواده و ترویج زیست عفیفانه، گفت: امروز جامعه ما برای حفاظت از خانواده و تقویت بنیان آن به یک نهضت ملی فراگیر نیاز دارد و مراقبت از سلامت روابط زن و مرد در جامعه باید به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مسئله زیست عفیفانه در مسئولیت اجتماعی، اظهار کرد: نسبت میان زیست عفیفانه و خانواده از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. سال‌هاست، فرهنگ غربی با ترویج بی‌عفتی، بی‌حیایی و هرزگی، بنیان خانواده را هدف قرار داده است.

خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه جوامع غربی خود نیز با پیامدهای تضعیف خانواده مواجه شده‌اند، افزود: چراغ خانواده در غرب رو به خاموشی گذاشته و این روند، هشداری جدی برای سیاستمداران، نخبگان و خانواده‌هاست؛ هشداری که جوامع دیگر نیز باید از آن درس بگیرند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به پیامدهای این روند برای جوامع خانواده‌محور تصریح کرد: تضعیف بنیان خانواده می‌تواند جوامع برخوردار از ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی را نیز با آسیب‌های جدی مواجه کند؛ ازاین‌رو، باید پیش از گسترش این آسیب‌ها، برای صیانت از خانواده چاره‌اندیشی کرد.

وی با بیان اینکه جامعه ایران نیز از آثار این تحولات جهانی مصون نمانده است، گفت: وضعیت تشکیل خانواده، طلاق و فرزندآوری، نشانه‌هایی قابل‌توجه و هشداردهنده دارد و این مسائل برای ملت ایران که به عفت، حیا، پاکدامنی، خانواده‌داری و خانواده‌دوستی شناخته می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد.

خطیب نمازجمعه تهران ادامه داد: ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی، پرچم ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی را در سطح جهان برافراشته و زمینه توجه بسیاری از ملت‌ها به این ارزش‌ها را فراهم کرده است. ازاین‌رو، چشم امید بسیاری از مردم جهان به ایران است تا در پاسداری از این ارزش‌ها پیشگام باشد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری حرکتی فراگیر برای حمایت از خانواده خاطرنشان کرد: امروز به یک نهضت ملی فراگیر برای صیانت از خانواده نیاز داریم؛ نهضتی که حفاظت از بنیان خانواده، تقویت روابط سالم اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه رشد و تعالی خانواده را در اولویت قرار دهد.

وی مراقبت از سلامت روابط زن و مرد در جامعه را یکی از راهبردهای اصلی این مسیر دانست و گفت: عفت و حیا از مؤلفه‌های اساسی زیست عفیفانه‌اند و باید برای حفاظت از خانواده، بالندگی آن و تقویت بنیان‌های خانوادگی، مورد توجه جدی قرار گیرند.

خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: زیست عفیفانه نباید صرفاً به‌عنوان یک موضوع فردی دیده شود، بلکه این مسئله با سلامت روابط اجتماعی، استحکام خانواده و آینده جامعه پیوندی عمیق دارد و لازم است در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

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حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت بنیان خانواده و ترویج زیست عفیفانه، گفت: ملت ایران با تکیه بر قرآن و عترت و برخورداری از فرهنگ ریشه‌دار خود، می‌تواند پرچمدار نجات خانواده در جهان باشد و برای عبور بشریت از بحران‌های اخلاقی و خانوادگی، الگویی عملی ارائه دهد.

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وی با اشاره به گستردگی آسیب‌های ناشی از تضعیف عفت و حیا در جوامع بشری اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از جوامع جهان در معرض این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند و اگر جامعه ایران از ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی خود مراقبت کند، می‌تواند از این مسیر آسیب‌زا عبور کرده و در نجات دیگر جوامع نیز نقش‌آفرین باشد.

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خطیب نمازجمعه تهران با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و دینی ملت ایران، افزود: ما قرآن، عترت و فرهنگی ریشه‌دار داریم و به لطف خداوند، هنوز از ظرفیت عظیم خانواده برخورداریم؛ بنابراین باید این سرمایه را حفظ و تقویت کنیم و برای صیانت از خانواده، حرکتی ملی و فراگیر به راه بیندازیم.

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حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به آیه ۱۰۵ سوره مائده، بر ضرورت اصلاح و مراقبت از خویشتن تأکید کرد و گفت: قرآن کریم می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مراقب خود باشید؛ هنگامی که هدایت یافتید، گمراهی دیگران به شما زیانی نمی‌رساند.» بر این اساس، جامعه اسلامی باید با خودسازی ملی و تقویت بنیان‌های خانواده، از ارزش‌های خود پاسداری کند.

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وی ادامه داد: صیانت از خانواده، مسئولیتی مشترک و همگانی است و تحقق آن به مشارکت همه بخش‌های جامعه نیاز دارد. اگر ملت ایران در این مسیر وارد میدان شود و به آموزه‌های وحیانی تکیه کند، می‌تواند با سلامت و عافیت از امواج خطرناک فرهنگی عبور کند و به الگویی برای دیگر ملت‌ها تبدیل شود.

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امام جمعه موقت تهران با اشاره به آیه ۱۴۳ سوره بقره، رسالت امت اسلامی را فراتر از حفظ ارزش‌های خود دانست و گفت: خداوند از امت اسلامی انتظار دارد که امتی میانه و الگو باشد تا بر مردم گواهی دهد و پیامبر نیز بر این امت گواه باشد. بنابراین، جامعه اسلامی باید برای نجات خانواده در سطح جهان برنامه‌ریزی کند و در عمل، الگویی قابل اتکا برای سایر جوامع ارائه دهد.

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حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با تأکید بر ماهیت هویتی مسئله خانواده تصریح کرد: آنچه امروز در حوزه خانواده و عفت در جریان است، موضوعی عادی و صرفاً مرتبط با سلیقه‌های شخصی نیست؛ بلکه با هویت فرهنگی و دینی جامعه ارتباط دارد و باید با دقت و حساسیت بیشتری به آن نگریست.

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وی با اشاره به حوادث مرتبط با جریان موسوم به «زن، زندگی، آزادی» اظهار کرد: در جریان آن فتنه، برخی چهره‌ها و جریان‌های خارجی از جمله دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو از این حرکت حمایت کردند و پیام‌هایی نیز در ارتباط با آن منتشر شد. این موضوع نشان می‌دهد که تحولات فرهنگی و اجتماعی را نمی‌توان جدا از زمینه‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی آن بررسی کرد.

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خطیب نمازجمعه تهران با انتقاد از تقلیل مسئله عفاف و حیا به انتخاب‌های فردی و ظاهری گفت: مسئله صرفاً به نوع پوشش یا رفتار افراد محدود نمی‌شود؛ بلکه باید پیامدهای گسترش یک سبک زندگی و تأثیر آن بر هویت فرهنگی، اخلاق عمومی و استحکام خانواده را نیز مورد توجه قرار داد.

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حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری تأکید کرد: عادی‌سازی رفتارهای مغایر با ارزش‌های اخلاقی و تضعیف عفت و حیا، نشانه‌هایی از گسترش فرهنگی ناسازگار با بنیان‌های دینی و خانوادگی جامعه است؛ ازاین‌رو، نباید با نگاهی سطحی از کنار این تحولات عبور کرد، بلکه لازم است با تقویت فرهنگ قرآنی، تحکیم خانواده و مشارکت همگانی، برای مقابله با آسیب‌های آن برنامه‌ریزی شود.

خطیب نمازجمعه تهران، با تأکید بر ضرورت تبدیل تهدیدهای فرهنگی به فرصتی برای تقویت بنیان خانواده، خواستار مشارکت همه دستگاه‌های حاکمیتی، نهادهای اجتماعی و آحاد مردم در صیانت از خانواده شد و اظهار کرد : سیاست‌های کلی خانواده باید به برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تبدیل شود و تقسیم کار دقیق و قابل‌پیگیری میان دستگاه‌های مختلف صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت مواجهه هوشمندانه با تهدیدهای فرهنگی، گفت: باید از دل تهدیدها فرصت ساخت؛ این همان شیوه‌ای است که شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر مجاهدان دنبال می‌کردند. اکنون نیز که دشمن در عرصه فرهنگی حضور یافته و عملیات می‌کند، باید با برنامه‌ریزی، طراحی و مشارکت همگانی وارد میدان شد.

خطیب نمازجمعه تهران بر ضرورت توجه جدی به مسئولیت فردی و اجتماعی در قبال خانواده تأکید کرد و بیان داشت: قرآن نیز مؤمنان را به مراقبت از خویشتن سفارش می‌کند. امروز زمان آن است که این آموزه‌های قرآنی در قالب حرکتی گسترده در سطح جامعه تحقق پیدا کند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری افزود: در درجه نخست، حاکمیت و قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف، در مرحله بعد نهادهای اجتماعی و در نهایت آحاد ملت باید دست به دست هم دهند و در این عرصه با فکر، برنامه و طراحی مشخص نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده، گفت: سیاست‌های کلی خانواده در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر شهید انقلاب به قوای سه‌گانه ابلاغ شد. این سیاست‌ها از نظر فنی، دقیق و جامع طراحی شده‌اند و به نیازهای امروز و آینده جامعه توجه دارند.

خطیب نمازجمعه تهران ادامه داد: با گذشت حدود ۱۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها، اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما مجموعه اقدامات صورت‌گرفته با نیازهای واقعی جامعه و ابعاد جنگ فرهنگی گذشته، حال و آینده تناسب ندارد. لازم است در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد و اقدامات تازه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده، تصریح کرد: باید روزی برسد که همه این سیاست‌ها به برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تبدیل شده باشند و تقسیم کار دقیق میان دستگاه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شود که اقدامات قابل‌پیگیری و مطالبه باشد.

وی افزود: دانشمندان، نخبگان و کارشناسان نیز باید بر اجرای این برنامه‌ها نظارت کنند و گفتمان صیانت از خانواده به مسئله‌ای جدی و فراگیر در سراسر جامعه تبدیل شود. تحقق این شرایط می‌تواند امید به موفقیت در مقابله با آسیب‌های پیش‌روی خانواده را افزایش دهد.

امام جمعه موقت تهران سه اولویت اساسی در حوزه خانواده را حفظ ظرفیت‌های موجود، جبران آسیب‌های گذشته و حرکت به سمت پویایی و بالندگی خانواده برشمرد و گفت: نخست باید از ظرفیت خانواده که امروز در اختیار جامعه قرار دارد، حفاظت کنیم؛ چراکه این سرمایه در معرض آسیب است.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری ادامه داد: در مرحله دوم باید خسارت‌های واردشده به خانواده را با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مشخص جبران و درمان کنیم و در مرحله سوم، برای پویایی و بالندگی خانواده گام برداریم.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه جهانی به مسئله خانواده ، گفت: جامعه اسلامی نباید تنها به حفظ خانواده‌های خود بسنده کند، بلکه باید برای صیانت از خانواده بشریت نیز برنامه داشته باشد؛ چراکه آموزه‌های قرآن و رسالت امت اسلامی، مسئولیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی بر دوش مسلمانان قرار می‌دهد.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به آیه ۱۴۳ سوره بقره، که امت اسلامی را امتی میانه و الگو برای مردم معرفی می‌کند، اظهار کرد: باید از ظرفیت جهانی انقلاب اسلامی برای صیانت از خانواده بشریت استفاده کنیم و در این مسیر، الگویی عملی برای دیگر جوامع ارائه دهیم.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به ضرورت ارزیابی اقدامات انجام‌شده در حوزه خانواده گفت: بررسی عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد اقدامات صورت‌گرفته در برخی بخش‌ها بسیار ضعیف و در برخی دیگر در سطح متوسط بوده است؛ در مجموع، عملکرد انجام‌شده پاسخگوی نیازهای موجود نیست.

وی افزود: قوای مقننه، مجریه و قضائیه باید با همکاری نهادهای مختلف، مسئولیت‌های خود را در این زمینه جدی‌تر دنبال کنند. همچنین نهادهای مدنی و مردمی، مساجد، روحانیت، معلمان، استادان دانشگاه، هنرمندان و نخبگان باید در این حرکت ملی مشارکت داشته باشند.

خطیب نمازجمعه تهران با تأکید بر ضرورت پیگیری وظایف قانونی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: مسئولیت‌های تصریح‌شده در قوانین باید به‌طور جدی پایش شود و اجرای تکالیف مرتبط با خانواده در برنامه هفتم توسعه با قوت بیشتری دنبال و کمبودهای موجود جبران شود.

وی با اشاره به موضوع روابط سالم در سیاست‌های کلی خانواده، گفت: در بند هشتم این سیاست‌ها، موضوع روابط سالم و فراهم‌کردن محیط مناسب برای زندگی مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله باید در کنار سایر ابعاد صیانت از خانواده، در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی جایگاه جدی داشته باشد.

خطیب نمازجمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با توصیه به تقویت مسئولیت‌پذیری خانوادگی ، اظهار کرد: به فریاد خانواده‌های خودمان برسیم. همه مؤمنان باید برای خانواده وقت بگذارند و مردان، وظایف الهی خود را در قبال خانواده دوباره مطالعه کنند و سرمایه‌گذاری فکری، معنوی، اخلاقی و عاطفی بیشتری برای همسر و فرزندان خود داشته باشند.

وی با تأکید بر نقش زنان در استحکام بنیان خانواده افزود: زنان نیز باید وظایف خود را در ارتباط با خانواده بازخوانی کنند و با اهتمام بیشتری به این مسئولیت‌ها بپردازند. زن و شوهرها باید با همکاری یکدیگر، حرکتی تازه برای صیانت از خود، همسر و فرزندانشان آغاز کنند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با بیان اینکه شرایط کنونی برای مقابله با آسیب‌های پیش‌روی خانواده کافی نیست، تصریح کرد: موجی که در برابر خانواده قرار گرفته، موجی خطرناک است و برای مواجهه با آن باید بر غنای معنوی، عاطفی، فکری و فرهنگی خانواده افزود.

وی ارتباط خانواده با مسجد، تقویت غیرت دینی و توجه به حیا و عفت را از موضوعات مهم در این مسیر دانست و ابراز امیدواری کرد که با کمک خداوند متعال، جامعه بتواند در مسیر تحکیم بنیان خانواده و جبران آسیب‌های موجود گام‌های مؤثری بردارد.

طوفان‌الاقصی ستون فقرات رژیم صهیونیستی را شکست

خطیب نمازجمعه تهران، با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت کودکان و سرمایه‌گذاری برای تربیت نسل آینده، هفته ملی کودک را فرصتی برای بازخوانی مسئولیت خانواده‌ها، دستگاه تعلیم و تربیت و مسئولان در قبال کودکان دانست.

امام جمعه موقت تهران،با اشاره به اهمیت هفته ملی کودک، اظهار کرد: کودکان نماد نشاط، طراوت، امید و استمرار نسل در جامعه هستند. جامعه‌ای که از حضور کودکان و پویایی نسل برخوردار باشد و برای تربیت و پرورش آنان سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند به آینده خود امیدوار باشد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری افزود: اگر آینده، عفت، اخلاق، خانواده، جوانمردی و روحیه جهاد را می‌خواهیم، باید به فکر کودکان باشیم و برای تربیت و بالندگی آنان تلاش کنیم. این مسئولیت بزرگی است که بر دوش خانواده‌ها، معلمان و مربیان قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی سیاست‌گذاران به حوزه کودک، گفت: مسئولان و دستگاه‌های تعلیم و تربیت باید این موضوع را جدی بگیرند و از برنامه‌هایی که برای رشد و پرورش کودکان طراحی می‌شود، حمایت کنند.

خطیب نمازجمعه تهران در ادامه با گرامیداشت یاد حدود ۵۰۰ کودک شهید در جریان جنگ اخیر، به شهدای کودک ایران، از جمله شهدای مدرسه میناب، اشاره کرد و گفت: باید به ارواح مطهر این کودکان و همه شهدای کودک در ایران، فلسطین، لبنان و یمن درود فرستاد و از خداوند برای خانواده‌های آنان صبر و اجر مسئلت کرد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به شمار بالای کودکان شهید در غزه، رژیم صهیونیستی را به دلیل کشتار کودکان مورد انتقاد قرار داد و این اقدامات را نمونه‌ای از خشونت در جهان معاصر دانست.

وی همچنین با اشاره به برخورد پلیس فرانسه با شماری از دانش‌آموزان و معترضان جوان، از آنچه تناقض میان ادعاهای حقوق بشری برخی دولت‌های غربی و رفتارهای عملی آنان خواند، انتقاد کرد و گفت: برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان و دانش‌آموزان، پرسش‌هایی جدی درباره صداقت ادعاهای حقوق بشری مطرح می‌کند.

امام جمعه موقت تهران، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، بر ضرورت بازخوانی ابعاد و پیامدهای این عملیات تأکید کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب از نخستین کسانی بودند که اهمیت این حادثه را به‌درستی تبیین کردند و آن را شکستن ستون فقرات رژیم صهیونیستی و شکستی غیرقابل‌ترمیم برای این رژیم دانستند.

وی با اشاره به توصیف رهبر شهید انقلاب از این عملیات به‌عنوان اقدامی به‌هنگام و تعیین‌کننده، اظهار کرد: طوفان‌الاقصی معادلاتی را که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای آینده منطقه طراحی کرده بودند، با چالش مواجه کرد و به یک تحول گسترده در عرصه‌های امنیتی و نظامی منطقه انجامید.

خطیب نمازجمعه تهران افزود: این عملیات همچنین پیامدهای فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای داشت و مسیر عادی‌سازی روابط برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی را که در چارچوب توافقات ابراهیم دنبال می‌شد، تحت تأثیر قرار داد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به تحولات پس از عملیات طوفان‌الاقصی، گفت: رفتار رژیم صهیونیستی با مردم غزه و کشتار گسترده غیرنظامیان، تصویری متفاوت از این رژیم در افکار عمومی جهان ایجاد کرد و روایت‌های مربوط به مظلومیت تاریخی صهیونیست‌ها را با پرسش‌های جدی مواجه ساخت.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌هایی درباره نگاه مردم جهان به رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: در برخی نظرسنجی‌های بین‌المللی، میزان مخالفت و نگاه منفی به این رژیم افزایش یافته است؛ روندی که از تغییر نگرش بخش‌هایی از افکار عمومی جهان حکایت دارد.

خطیب نمازجمعه تهران همچنین به خروج تعداد زیادی از نمایندگان از مجمع عمومی سازمان ملل هنگام ورود ترامپ و سخنرانی نتانیاهو شاره کرد و آن را نشانه‌ای از اعتراض سیاسی کشورهای دنیا و در سطح بین‌المللی دانست.

وی تأکید کرد: مسئله فلسطین بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته و تحولات غزه، حساسیت جهانی نسبت به وضعیت مردم فلسطین را افزایش داده است.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای عملیات طوفان‌الاقصی گفت: این عملیات زمینه‌ساز تحولات بعدی در منطقه شد و آثار آن را می‌توان در تحولات لبنان، یمن و عراق نیز بررسی کرد.

وی با گرامیداشت یاد یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، محمد الضیف و دیگر فرماندهان مقاومت فلسطین، ادامه داد: نیروهای مقاومت در عملیات طوفان‌الاقصی ضربه‌ای جدی به اعتبار و تصویر امنیتی رژیم صهیونیستی وارد کردند و پیامدهای این تحول به عرصه‌های مختلف منطقه گسترش یافت.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه، بر ضرورت پایان این حضور تأکید کرد و گفت: خروج نیروهای آمریکایی از منطقه یکی از اهداف راهبردی به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات رزمندگان یمنی در حمایت از فلسطین، از ایستادگی آنان در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تمجید کرد و بر نقش گروه‌های مقاومت در معادلات منطقه‌ای تأکید داشت.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری در ادامه سخنان خود با اشاره به جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه اخیر، گفت: تحولات نشان داده است که معادلات منطقه‌ای در حال تغییر است و ایران نیز در این روند نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب درباره برخاستن ایران از میان آتش همچون ققنوس، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته است در شرایط دشوار، ظرفیت‌های خود را حفظ کند و به‌عنوان بازیگری اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی حضور داشته باشد.

خطیب نمازجمعه تهران در ادامه با تأکید بر تغییر موازنه‌های قدرت در منطقه، گفت: تحولات اخیر نشان می‌دهد که موضوع مقاومت، امنیت منطقه و آینده حضور آمریکا در غرب آسیا همچنان از محورهای تعیین‌کننده در معادلات پیش‌رو خواهد بود.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به موضوع هسته‌ای ایران، اظهار کرد: وقتی درباره مسئله هسته‌ای ایران اظهارنظر می‌کنند، باید بدانند که این موضوع به خود ملت ایران مربوط است و هیچ کشور دیگری حق دخالت در آن را ندارد.

وی افزود: برنامه هسته‌ای ایران متعلق به ملت ایران است و حتی مطالبه‌ای در داخل کشور برای بازنگری در عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) مطرح است.

خطیب جمعه تهران با اشاره به شروط اعلام‌شده ایران، تصریح کرد: شروط هفت‌گانه‌ای که اعلام کرده‌ایم باید محقق شود؛ پس از آن، درباره اقدامات بعدی تصمیم خواهیم گرفت.

وی درباره تنگه هرمز نیز گفت: تصور بازگشایی تنگه هرمز پیش از تحقق شروط ایران، خیالی بیش نیست. این وضعیت تا زمانی که شروط تعیین‌شده محقق نشده باشد، ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به آمادگی نیروهای کشور، گفت: به لطف الهی، در این فاصله، نیروهای ما نقاط ضعف خود را جبران کرده‌اند و آمادگی‌شان بیش از هر زمان دیگری است. راهبرد خود را نیز از حالت تدافعی به تهاجمی تغییر داده‌ایم و شرایط ما کاملاً متفاوت شده است.

وی با اشاره به وضعیت طرف مقابل، گفت: دشمن گرفتار سرگشتگی راهبردی ۳۰ ساله است. وضعیت آن‌ها را مطالعه کنید؛ با کمبود مهمات مواجه شده‌اند و ذخایرشان، از جمله ذخایر راهبردی، آسیب دیده است. آن‌ها دیگر امیدی به تغییر نظام در ایران ندارند و می‌دانند که اگر دست از پا خطا کنند، با شرایط و تحولات دیگری مواجه خواهند شد.

خطیب جمعه تهران با تأکید بر پیگیری انتقام خون شهدا، عنوان کرد : انتقام، دستور کار مشترک ماست. ما یک امام و پرچمدار بزرگ داشتیم که شما او را به شهادت رساندید؛ اکنون جبهه مقاومت در مسیر انتقام خون مطهر امام شهید و دیگر شهدای خود قرار دارد.

وی افزود: نیروهای جبهه مقاومت در فلسطین، یمن، عراق و دیگر مناطق، به‌صورت متحد در مسیر گرفتن انتقام خون شهدا هستند و دشمن را آرام نخواهند گذاشت.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا، تصریح کرد: اینکه این اقدامات پیش یا پس از انتخابات آمریکا انجام شود، برای ما اهمیتی ندارد. اینکه شما بخواهید برای جلب آرای مردم در کشورهای خود تلاش کنید، مسئله خودتان است؛ آنچه برای ما اهمیت دارد، رفتار و اقدامات شما در میدان عمل است.

وی به دشمنان هشدار داد: اگر در ذهن شما طرح شیطانی دیگری وجود داشته باشد و آن را وارد میدان عمل کنید، به توفیق الهی، در امتداد طوفان‌الاقصی، شاهد طوفان‌الاقصای جدیدی خواهید بود که به امید خداوند، سر ترامپ و نتانیاهو را به سنگ خواهد کوبید.

خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه همگانی به شرایط کشور، گفت: باید به جنگ و شرایط کشور توجه کنیم و از حاشیه‌سازی بپرهیزیم. همه توجه ما باید به دشمن باشد و همه فریادها باید بر سر دشمن بلند شود؛ این خواسته رهبر عزیز ماست.

وی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت اظهار کرد: اجتماعات شبانه مردم باید با نشاط، قوت، طراوت، تنوع و ابتکارهای تازه ادامه پیدا کند. ملت ما به لطف الهی، با آگاهی و بصیرت در میدان حضور دارد و این حضور باید با قدرت استمرار یابد.

تنگه هرمز تا تحقق کامل شروط ایران باز نخواهد شد

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به جایگاه اقتصاد در شرایط کنونی کشور گفت: مسئله اقتصاد به یکی از میدان‌های اصلی جنگ میان ما و استکبار جهانی تبدیل شده است. مسئولان در حال تدبیر و برنامه‌ریزی هستند، اما انتظار داریم حرفه‌ای‌تر، جدی‌تر و با استحکام بیشتری در این میدان حاضر شوند.

وی افزود: باید ابتکارهای جدیدی برای خدمت به مردم شریف و مؤمن کشور به میدان بیاید و مسئولان با تمام ظرفیت خود برای بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنند.

خطیب جمعه تهران در ادامه از ابتکار شهرداری تهران برای حمایت از معیشت شهروندان قدردانی کرد و گفت: لازم می‌دانم از ابتکار شهرداری تهران تشکر کنم. ایجاد سپر معیشتی و صیانت از قیمت اقلام اساسی، اقدامی درست و به‌موقع است.

وی با اشاره به تدابیر پیش‌بینی‌شده برای حمایت از مادران، اظهار کرد: توجه به مادران و پیش‌بینی تدابیر حمایتی برای آنان، اقدام ارزشمندی است. شهرداری تهران در حوزه حمل‌ونقل و دیگر زمینه‌ها نیز اقداماتی انجام می‌دهد که نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود در کشور برای خدمت‌رسانی به مردم است.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری در پایان با قدردانی از این اقدامات ابراز امیدواری کرد که چنین ابتکارهایی در دیگر بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد و زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به مردم فراهم شود.