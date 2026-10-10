کرامت قاسمی قلعه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مدیریت تنش آبی و تقویت پایداری شبکه توزیع آب شرب، عملیات حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید در روستای امان‌آباد شهرستان اراک با سرعت و در بازه زمانی یک‌ماهه به پایان رسید.

وی افزود: این چاه با عمق ۱۶۰ متر و دبی ۳۰ لیتر بر ثانیه حفر شده است و با توجه به نیاز آبی منطقه، نقش مؤثری در تقویت منابع تأمین آب و بهبود وضعیت آبرسانی به ساکنان روستا خواهد داشت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اراک با اشاره به نتایج آزمایش‌های فنی این پروژه بیان کرد: پس از پایان عملیات حفاری و تجهیز چاه، آزمایش پمپاژ با موفقیت انجام شد و نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که این منبع از نظر شاخص‌های کمی و کیفی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و شرایط لازم برای تأمین آب شرب را داراست.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه حدود ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و تلاش شد با تسریع در انجام مراحل فنی و اجرایی، امکان استفاده از ظرفیت جدید آبی در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

قاسمی قلعه تصریح کرد: با تکمیل این طرح، زیرساخت تأمین آب شرب امان‌آباد تقویت شده و زمینه رفع مشکلات ناشی از افت فشار و کمبود آب برای جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر فراهم شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اراک با تأکید بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری شبکه آبرسانی گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و افزایش ضرورت مدیریت مصرف، توسعه و تقویت منابع تأمین آب از جمله اقداماتی است که می‌تواند پایداری خدمات‌رسانی به مشترکان را بهبود بخشد و از شدت پیامدهای تنش آبی در مناطق روستایی بکاهد.

وی بیان کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی و تأمین منابع جدید آب در کنار مدیریت مصرف و نگهداری مناسب از تأسیسات، از الزامات استمرار خدمات‌رسانی مطلوب به روستاییان است و این اقدامات با هدف افزایش اطمینان‌پذیری شبکه و پاسخ‌گویی به نیازهای آبی جمعیت تحت پوشش دنبال می‌شود.