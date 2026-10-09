اعلام اسامی محصولات غیرمجاز مراقبت و پاکسازی پوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسیهای نظارتی انجامشده، تعدادی از شویندهها، فومها، اسکرابها، کرمها، سرمها و ماسکهای پوستی بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار شناسایی شدهاند.
▪️ اسکراب صورت و بدن
▫️ ODEON – FACE & BODY SCRUB
▪️ پاککننده مرطوبکننده و ضدپیری
▫️ BIOAQUA – MOISTURIZING ANTI-AGING CLEANSER
▪️ کرم مرطوبکننده
▫️ NIVEA
▪️ پاککننده مرطوبکننده صورت
▫️ FREEMAN – FACIAL MOISTURIZING CLEANSER
▪️ شوینده لایهبردار ملایم
▫️ JOHNSON – GENTLE EXFOLIATING WASH
▪️ لوسیون مرطوبکننده
▫️ CERAVE – MOISTURISING LOTION
▪️ ماسک صورت
▫️ SMILE & SUNLIGHT
▪️ روغن آرگان
▫️ GUECK – ARGAN OIL
▪️ فوم شستوشوی صورت
▫️ BIOAQUA – FACE WASH FOAM
▪️ کرم سفیدکننده
▫️ FRUIT OF THE WOKALI – WHITE CREAM
▪️ لوسیون سفیدکننده
▫️ MISTINE – WHITENING LOTION
▪️ فوم صورت
▫️ MISTINE – FACIAL FOAM
▪️ سرم پمپینگ
▫️ NUMBUZIN – PUMPING SERUM
▪️ کرم روشنکننده
▫️ BEAUTY LOOP – WHITENING CREAM
▪️ سرم دور چشم
▫️ شیده
▪️ کرم سفیدکننده
▫️ HUSN TURK
▪️ کرم ضدلک
▫️ GOLDEN SHINE
▪️ کرم شب
▫️ KARIZMA – NIGHT CREAM
▪️ کرم زیبایی
▫️ WHITE ROSE – BEAUTY CREAM
▪️ ژل روشنکننده و پاککننده صورت
▫️ GARNIER
▪️ پاککننده پوست مناسب پوستهای چرب و دارای آکنه
▫️ BIOAQUA
▪️ پاککننده و روشنکننده حاوی ویتامین C
▫️ BIOAQUA
▪️ پاککننده ضدچروک رتینول و کافئین
▫️ SADOER – Retinol Caffeine Anti-Wrinkle Cleanser
▪️ پاککننده ضدپیری
▫️ SADOER – Anti-Aging Cleanser
▪️ پاککننده صورت
▫️ LUENCO – Facial Cleanser
سازمان غذا و دارو از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآوردههای فاقد مجوز خودداری کرده و در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش کنند.
سازمان غذا و دارو نظارت بر فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه و اقدامات قانونی درخصوص فرآوردههای فاقد مجوز را در دستور کار دارد.
مردم میتوانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیهها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.
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