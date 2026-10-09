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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

اعلام اسامی محصولات غیرمجاز مراقبت و پاکسازی پوست

اعلام اسامی محصولات غیرمجاز مراقبت و پاکسازی پوست

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از محصولات مراقبت و پاکسازی پوست را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده، تعدادی از شوینده‌ها، فوم‌ها، اسکراب‌ها، کرم‌ها، سرم‌ها و ماسک‌های پوستی بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار شناسایی شده‌اند.

▪️ اسکراب صورت و بدن

▫️ ODEON – FACE & BODY SCRUB

▪️ پاک‌کننده مرطوب‌کننده و ضدپیری

▫️ BIOAQUA – MOISTURIZING ANTI-AGING CLEANSER

▪️ کرم مرطوب‌کننده

▫️ NIVEA

▪️ پاک‌کننده مرطوب‌کننده صورت

▫️ FREEMAN – FACIAL MOISTURIZING CLEANSER

▪️ شوینده لایه‌بردار ملایم

▫️ JOHNSON – GENTLE EXFOLIATING WASH

▪️ لوسیون مرطوب‌کننده

▫️ CERAVE – MOISTURISING LOTION

▪️ ماسک صورت

▫️ SMILE & SUNLIGHT

▪️ روغن آرگان

▫️ GUECK – ARGAN OIL

▪️ فوم شست‌وشوی صورت

▫️ BIOAQUA – FACE WASH FOAM

▪️ کرم سفیدکننده

▫️ FRUIT OF THE WOKALI – WHITE CREAM

▪️ لوسیون سفیدکننده

▫️ MISTINE – WHITENING LOTION

▪️ فوم صورت

▫️ MISTINE – FACIAL FOAM

▪️ سرم پمپینگ

▫️ NUMBUZIN – PUMPING SERUM

▪️ کرم روشن‌کننده

▫️ BEAUTY LOOP – WHITENING CREAM

▪️ سرم دور چشم

▫️ شیده

▪️ کرم سفیدکننده

▫️ HUSN TURK

▪️ کرم ضدلک

▫️ GOLDEN SHINE

▪️ کرم شب

▫️ KARIZMA – NIGHT CREAM

▪️ کرم زیبایی

▫️ WHITE ROSE – BEAUTY CREAM

▪️ ژل روشن‌کننده و پاک‌کننده صورت

▫️ GARNIER

▪️ پاک‌کننده پوست مناسب پوست‌های چرب و دارای آکنه

▫️ BIOAQUA

▪️ پاک‌کننده و روشن‌کننده حاوی ویتامین C

▫️ BIOAQUA

▪️ پاک‌کننده ضدچروک رتینول و کافئین

▫️ SADOER – Retinol Caffeine Anti-Wrinkle Cleanser

▪️ پاک‌کننده ضدپیری

▫️ SADOER – Anti-Aging Cleanser

▪️ پاک‌کننده صورت

▫️ LUENCO – Facial Cleanser

سازمان غذا و دارو از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز خودداری کرده و در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش کنند.

سازمان غذا و دارو نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه و اقدامات قانونی درخصوص فرآورده‌های فاقد مجوز را در دستور کار دارد.

مردم می‌توانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.

کد مطلب 6972379
حبیب احسنی پور

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