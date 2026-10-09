اعلام اسامی محصولات غیرمجاز مراقبت و پاکسازی پوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده، تعدادی از شوینده‌ها، فوم‌ها، اسکراب‌ها، کرم‌ها، سرم‌ها و ماسک‌های پوستی بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار شناسایی شده‌اند.

▪️ اسکراب صورت و بدن

▫️ ODEON – FACE & BODY SCRUB

▪️ پاک‌کننده مرطوب‌کننده و ضدپیری

▫️ BIOAQUA – MOISTURIZING ANTI-AGING CLEANSER

▪️ کرم مرطوب‌کننده

▫️ NIVEA

▪️ پاک‌کننده مرطوب‌کننده صورت

▫️ FREEMAN – FACIAL MOISTURIZING CLEANSER

▪️ شوینده لایه‌بردار ملایم

▫️ JOHNSON – GENTLE EXFOLIATING WASH

▪️ لوسیون مرطوب‌کننده

▫️ CERAVE – MOISTURISING LOTION

▪️ ماسک صورت

▫️ SMILE & SUNLIGHT

▪️ روغن آرگان

▫️ GUECK – ARGAN OIL

▪️ فوم شست‌وشوی صورت

▫️ BIOAQUA – FACE WASH FOAM

▪️ کرم سفیدکننده

▫️ FRUIT OF THE WOKALI – WHITE CREAM

▪️ لوسیون سفیدکننده

▫️ MISTINE – WHITENING LOTION

▪️ فوم صورت

▫️ MISTINE – FACIAL FOAM

▪️ سرم پمپینگ

▫️ NUMBUZIN – PUMPING SERUM

▪️ کرم روشن‌کننده

▫️ BEAUTY LOOP – WHITENING CREAM

▪️ سرم دور چشم

▫️ شیده

▪️ کرم سفیدکننده

▫️ HUSN TURK

▪️ کرم ضدلک

▫️ GOLDEN SHINE

▪️ کرم شب

▫️ KARIZMA – NIGHT CREAM

▪️ کرم زیبایی

▫️ WHITE ROSE – BEAUTY CREAM

▪️ ژل روشن‌کننده و پاک‌کننده صورت

▫️ GARNIER

▪️ پاک‌کننده پوست مناسب پوست‌های چرب و دارای آکنه

▫️ BIOAQUA

▪️ پاک‌کننده و روشن‌کننده حاوی ویتامین C

▫️ BIOAQUA

▪️ پاک‌کننده ضدچروک رتینول و کافئین

▫️ SADOER – Retinol Caffeine Anti-Wrinkle Cleanser

▪️ پاک‌کننده ضدپیری

▫️ SADOER – Anti-Aging Cleanser

▪️ پاک‌کننده صورت

▫️ LUENCO – Facial Cleanser

سازمان غذا و دارو از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز خودداری کرده و در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش کنند.

سازمان غذا و دارو نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه و اقدامات قانونی درخصوص فرآورده‌های فاقد مجوز را در دستور کار دارد.

مردم می‌توانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.