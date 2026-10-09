به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی ظهر جمعه در نشست شورای اجتماعی استان هرمزگان که با حضور عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: رسالت شورای اجتماعی، توانمندسازی جامعه در ابعاد و عرصه‌های مختلف است و در این مسیر، آسیب‌های اجتماعی و شاخص‌هایی که باید در مسیر رشد قرار گیرند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های عضو این شورا افزود: مجموعه اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجتماعی باید در راستای ایجاد جامعه‌ای توانمند، اثرگذار و بانشاط قرار گیرد و هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند به رشد و تعالی اجتماعی در کنار سایر ابعاد توسعه کمک کند.

توسعه انسانی در گرو تأمین آرامش و کرامت انسان

استاندار هرمزگان با اشاره به جایگاه توسعه انسانی در الگوهای توسعه، بیان کرد: از سال ۲۰۰۰ میلادی، توسعه انسانی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه مورد توجه قرار گرفت؛ رویکردی که تأمین آرامش انسان را از اهداف اساسی خود دنبال می‌کند.

آشوری تازیانی ادامه داد: با وجود پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه در بخش‌های مختلف، تأمین آرامش انسان همچنان یکی از مسائل مهم جوامع است و تحقق توسعه پایدار بدون توجه به حقوق، کرامت و امنیت انسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به تحولات و بحران‌های انسانی در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه غزه، تصریح کرد: آنچه امروز در بخش‌هایی از جهان شاهد آن هستیم، نشان می‌دهد که حقوق انسانی و اصول مورد تأکید نهادهای بین‌المللی در معرض نقض قرار گرفته است.

حمایت از کودکان و قربانیان جنگ، ضرورتی انسانی

استاندار هرمزگان با اشاره به هم‌زمانی این نشست با هفته ملی کودک، این مناسبت را فرصتی برای بازنگری در رویکردها و اقدامات حمایتی از کودکان دانست و گفت: باید از این فرصت برای تقبیح اقداماتی که به تضعیف توسعه انسانی و افزایش رنج انسان‌ها منجر می‌شود، استفاده کنیم.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به کودکان، زنان و دیگر غیرنظامیان در جریان جنگ‌ها، افزود: حمله به غیرنظامیان و قرار گرفتن کودکان و خانواده‌ها در معرض آسیب‌های جنگی، ضرورت توجه جدی‌تر به حقوق بشر و حمایت از قربانیان در نقاط مختلف جهان را آشکار می‌کند.

آشوری تازیانی با تأکید بر جایگاه آموزه‌های دینی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مظلومان، خاطرنشان کرد: حمایت از افرادی که در معرض ظلم و آسیب قرار گرفته‌اند، باید به‌عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه باشد.

توانمندسازی جامعه، زمینه‌ساز تاب‌آوری ملی

استاندار هرمزگان با اشاره به حضور معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در این نشست، بهره‌گیری از تجربیات و دیدگاه‌های وی را فرصتی برای تقویت اقدامات اجتماعی استان دانست و اظهار کرد: باید با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، مسیرهایی را دنبال کنیم که به افزایش تاب‌آوری ملی و توانمندی جامعه کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه جامعه پویا و زنده به توانمندی اعضای خود وابسته است، گفت: جوامعی که از توانایی و دانایی برخوردار باشند، قدرت بیشتری برای مواجهه با چالش‌های زمانه و عبور از شرایط دشوار خواهند داشت.

آشوری تازیانی تأکید کرد: تقویت توانمندی‌های اجتماعی، ارتقای شاخص‌های انسانی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت جدی دنبال شود تا زمینه رشد، تعالی و توسعه اجتماعی در استان فراهم شود.

وی در پایان بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل اجتماعی در داخل کشور و حمایت از قربانیان نقض حقوق انسانی در سراسر جهان تأکید کرد.