نوری: مسئولان برای مهار تورم و احیای نماز در جامعه اهتمام داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) این شهر ایراد شد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سالانه نماز اظهار کرد: نماز از مهم‌ترین واجبات الهی و پشتوانه معنوی انسان برای مقابله با وسوسه‌های شیطانی و خواهش‌های نفسانی است و همه مراحل آن، از وضو گرفتن تا رکوع و سجود، انسان را متوجه خداوند می‌کند.

وی افزود: نماز فرصتی برای تجدید عهد روزانه با خداوند است؛ عهدی که در آن انسان بندگی خود را در برابر پروردگار اعلام می‌کند و از او یاری می‌طلبد. توجه به این فریضه الهی می‌تواند در تقویت ایمان، اصلاح رفتار و جلوگیری از گسترش گناه و معصیت در جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

امام جمعه بجنورد با اشاره به آثار فردی و اجتماعی نماز بیان کرد: هنگامی که یاد خداوند در زندگی انسان کم‌رنگ شود، زمینه برای پیروی از خواهش‌های نفسانی و ارتکاب گناه فراهم می‌شود؛ ازاین‌رو، نباید نماز را یک عمل عادی و کم‌اهمیت تلقی کرد.

حجت الاسلام نوری با تأکید بر ضرورت توجه به وقت و کیفیت اقامه نماز گفت: سبک شمردن نماز، به تأخیر انداختن آن، شتاب‌زدگی در انجام این فریضه و بی‌توجهی به آرامش و حضور قلب، با جایگاه این عبادت سازگار نیست و مؤمنان باید برای اقامه نماز در وقت مناسب اهتمام داشته باشند.

وی ادامه داد: نماز باید در زندگی روزمره افراد جایگاه مشخصی داشته باشد و مسائل و مشغله‌های دنیوی نباید انسان را از این فریضه مهم بازدارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مسئولیت مدیران در ترویج نماز اظهار کرد: همان‌گونه که آیات قرآن بر اقامه نماز از سوی صاحبان قدرت و مسئولیت تأکید دارند، مدیران نیز باید پس از پذیرش مسئولیت، برای زنده نگه‌داشتن نماز در مجموعه‌های تحت مدیریت خود برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: مدیران مدارس، ادارات، دانشگاه‌ها و دیگر دستگاه‌ها وظیفه دارند شرایط لازم برای اقامه نماز را فراهم کنند و این فریضه الهی را در میان کارکنان، دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی مورد توجه قرار دهند.

حجت الاسلام نوری با اشاره به خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس گفت: فرمانده گردانی که در مناطق مختلف مستقر می‌شد، حتی اگر قرار بود تنها چند روز در منطقه حضور داشته باشد، در نخستین اقدام چادری برای اقامه نماز برپا می‌کرد و معتقد بود حتی اگر تنها یک وعده نماز در آن محل اقامه شود، ارزش این تلاش را دارد.

وی با قدردانی از توجه وزیر آموزش‌وپرورش به موضوع نماز تصریح کرد: دستورالعمل‌های مربوط به اقامه نماز در مدارس باید به‌طور جدی از سوی مدیران اجرایی شود و انتظار می‌رود سایر مجموعه‌های آموزشی نیز به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه مسجد عنوان کرد: نماز و مسجد از نمادهای مهم هویت دینی جامعه اسلامی هستند و وضعیت مساجد و میزان توجه مردم به آن‌ها می‌تواند بیانگر جایگاه عبادت در زندگی اجتماعی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت مساجد افزود: مساجد باید پاکیزه، آراسته و برای حضور و عبادت مردم آماده باشند. خادمان، هیئت‌امنا و ائمه جماعات نیز در این زمینه مسئولیت دارند و باید با خوش‌رویی و احترام از نمازگزاران، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و سالمندان استقبال کنند.

خدمت به خانه خدا تنها به مسئولان رسمی مسجد محدود نمی‌شود

حجت الاسلام نوری بیان کرد: خدمت به خانه خدا تنها به مسئولان رسمی مسجد محدود نمی‌شود و هر فردی که برای نظافت، نگهداری و فراهم‌کردن شرایط حضور نمازگزاران تلاش می‌کند، در این مسیر ارزشمند سهیم است. در مقابل، نمازگزاران نیز باید حرمت مسجد را حفظ کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت در شهرها، روستاها، جاده‌ها و مرزهای کشور قدردانی کرد.

وی امنیت را از نیازهای اساسی هر جامعه دانست و اظهار کرد: نیروهای انتظامی با وجود تهدیدها و شرایط دشوار، مسئولیت خود را برای حفظ امنیت عمومی دنبال می‌کنند و تلاش‌های آنان در حوادث و بحران‌های مختلف شایسته قدردانی است.

نوری با اشاره به نقش خانواده‌های کارکنان انتظامی افزود: خانواده‌های این نیروها نیز در شرایط دشوار و با تحمل نگرانی‌های ناشی از مأموریت‌های همسران و فرزندان خود، از آنان حمایت می‌کنند و در تأمین امنیت جامعه سهم دارند.

وی همچنین از تلاش نیروهای انتظامی خراسان شمالی در رده‌های مختلف قدردانی کرد و برای آنان در انجام مأموریت‌ها آرزوی توفیق داشت.

امام جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی گفت: نوسانات قیمت‌ها و فشارهای ناشی از تورم، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و موجب نگرانی خانواده‌ها شده است؛ ازاین‌رو، مسئولان باید این مسئله را با جدیت دنبال کنند.

وی با بیان اینکه در این حوزه صاحب‌نظر تخصصی نیست، اما نگرانی مردم را درک می‌کند، افزود: از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان انتظار می‌رود با بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه بانک مرکزی، دلایل نوسانات و افزایش قیمت‌ها را شناسایی کنند و برای مهار تورم و جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم اقدام مؤثری انجام دهند.

حجت الاسلام نوری تأکید کرد: مسائل اقتصادی و معیشتی نباید به‌گونه‌ای پیش برود که فشار بیشتری بر مردم وارد شود و ضروری است مسئولان با پیگیری دقیق، برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نگرانی‌های جامعه تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، این رویداد را از تحولات مهم منطقه دانست و گفت: بررسی ابعاد و پیامدهای این عملیات و حوادث پس از آن، از جمله جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای، اهمیت زیادی دارد.

طوفان‌الاقصی معادلات و برنامه‌های رژیم صهیونیستی و حامیان آن را تحت تأثیر قرار داد

وی با بیان اینکه عملیات طوفان‌الاقصی معادلات و برنامه‌های رژیم صهیونیستی و حامیان آن را تحت تأثیر قرار داد، اظهار کرد: یکی از پیامدهای مهم این رویداد، آشکار شدن ابعاد جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و افزایش آگاهی افکار عمومی جهان درباره وضعیت مردم فلسطین بود.

حجت الاسلام نوری افزود: تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از ویرانی‌ها، آوارگی مردم و رنج کودکان و غیرنظامیان غزه، ادعاهای مطرح‌شده درباره حقوق بشر را با پرسش‌های جدی مواجه کرد و موجب شد اعتراض‌ها به عملکرد رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف گسترش یابد.

وی با انتقاد از حمایت‌های نظامی و سیاسی آمریکا و برخی کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی گفت: حمایت تسلیحاتی و سیاسی قدرت‌های مدعی حقوق بشر از حملات به غزه، تناقض میان ادعاها و عملکرد آنان را آشکار کرده است.

امام جمعه بجنورد همچنین با انتقاد از عملکرد برخی کشورهای عربی در قبال تحولات فلسطین بیان کرد: انتظار می‌رفت کشورهای اسلامی و عربی برای حمایت از مردم مظلوم غزه و جلوگیری از ادامه کشتار و آوارگی آنان اقدام مؤثرتری انجام دهند.

وی با اشاره به شرایط انسانی در غزه و مشکلات مردم برای دسترسی به غذا، دارو و خدمات درمانی افزود: حمایت از مردم فلسطین نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند و کشورهای اسلامی باید در برابر رنج غیرنظامیان و بحران انسانی این منطقه مئولانه‌تر عمل کنند

حجت الاسلام نوری با تأکید بر ضرورت همبستگی ملت‌های مسلمان تصریح کرد: تحولات فلسطین نشان داده است که مسئله این سرزمین همچنان یکی از موضوعات مهم جهان اسلام است و بی‌تفاوتی در برابر رنج مردم آن، با ادعاهای حمایت از امت اسلامی سازگار نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ارزیابی قدرت کشورها نباید تنها بر مبنای تجهیزات نظامی، شمار نیروها و امکانات تسلیحاتی انجام شود، بلکه مؤلفه‌های معنوی، ایمان، روحیه مقاومت و اراده ملت‌ها نیز در معادلات تأثیرگذار است.

وی افزود: ملت ایران با اتکا به باورهای دینی، امید به نصرت الهی و الگوگیری از اهل‌بیت(ع)، در برابر تهدیدها ایستادگی کرده است و این سرمایه معنوی از عوامل مهم پایداری جامعه در شرایط دشوار به شمار می‌رود.

حجت الاسلام نوری با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت آنان از کشور گفت: دشمنان ممکن است توانمندی‌های نظامی و مادی را محاسبه کنند، اما نقش ایمان، همبستگی و روحیه ایستادگی مردم را نمی‌توان نادیده گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حفظ وحدت، تقویت ایمان و پایداری ملت ایران، زمینه عبور از مشکلات و دستیابی به پیروزی‌های بیشتر فراهم شود.